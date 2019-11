VIDEO | "Aga mida te tahate?!" ehk milline nägi välja ekrelaste ja LGBT kogukonna pooldajate suhtlus meeleavaldusel?

Üritus sai pahameele osaliseks juba oktoobri keskel, kui EKRE Tartu ringkonna juhatuse liige Silver Kuusik tegi Facebooki gruppi „EKRE sõprade klubi” postituse, milles kutsus inimesi aruteluõhtu vastu meelt avaldama. Ta märkis, et „ajupesuüritus” on mõeldud eelkõige noortele vanuses 13–18, mis tähendab, et osaleda võivad veel nooremad. „Ma ei tea, mida teavad nii noored kodanikud kaasa rääkida üldse seksiteemadel, kuid mõistan teatud jõudude survet selle ajupesu tegemiseks,” kirjutas Kuusik. „Kutsun sind, hea heterost mõttekaaslane, üles samal ajal tulema, kaitsma ja presenteerima heteroperekonna väärtusi ja tõekspidamisi selle sama maja juurde alates 17.30-st samal päeval. Võta kaasa oma kaaslane ja teie ühisest armastusest sündinud vili (või viljad). Tule ja aita kaitsta meie isamaad ja meie tõekspidamisi!”

Piret Talur on saadud tagasisidet kirjeldades napisõnaline, kuid möönab, et see on läinud isiklikuks ja solvavaks. „Isiklikud solvangud noorsootöötajate vastu on ületanud sellise piiri, et me oleme võtnud ühendust advokaadiga ja kaalume edasisi samme,” ütles Talur.

