VIDEO | Aasta koroonaga: lastehaigla pole kimpus koroonaviirusega, lastehaigla on kimpus suitsiidsete lastega

Gripp mõjutas lapsi poole rohkem, lastes oli gripi puhul tunduvalt rohkem surmajuhtumeid," räägib Tallinna Lastehaigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) lastearst Ülle Uustalu, viidates näiteks 2009. aasta gripiepideemiale. Pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukase sõnul on Tallinna Lastehaigla töömaht koroonaviiruse valguses sootuks langenud. Lapsed vaevlevad hoopis vaimse tervise murede käes, mida kutsub muuhulgas esile koolide sulgemine.

Tallinna Lastehaigla töötajate Reet Raukase ja Ülle Uustalu tähelepanekuid peatselt aasta aega vältavast eriolukorrast vaata päises asuvast videost.

Kuhu pöörduda, kui vajad abi?

Lasteabitelefon 116 111 töötab üle Eesti ööpäev läbi, vastatakse nii eesti kui vene keeles, vajadusel ka inglise keeles. Kõned on kõigile helistajatele tasuta, mobiiltelefonilt saab helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöörduda võivad nii lapsed ise kui ka täiskasvanud - lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Aga ka kõik teised, kellel on vaja laste asjus nõu.

Nõu saab küsida ka e-kirja teel, kirjutades e-posti aadressile info@lasteabi.ee. Samuti võib kasutada veebinõustamist lasteabi kodulehel www.lasteabi.ee.

