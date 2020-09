VIDEO | 58-aastane Raivo leiti Hatu küla lähistelt soost elusana ning päästeti kopteriga

Raivo otsingud jätkusid täna hommikul ning kaasatud oli ka õhuväe kopter, mille meeskond alustas otsinguid kella 10.20 ajal ning kümmekond minutit hiljem teatas kopterimeeskond, et näeb meest soisel alal lamamas. Õhuväe kopterimeeskonna liige liikus esimesena Raivo juurde ja oli temaga kuniks ülejäänud abivägi saabus. Mees asus kohas, kuhu tehnilised ressursid talle mööda maad liikudes piisavalt kiiresti appi ei jõua ning Raivo päästmiseks kutsuti kohale PPA kopter.



Maastik oli väga märg, pehme ja osaliselt kaetud tiheda võsaga. Jala liikunud politseinikud jõudsid mööda maastikku Raivoni ja PPA kopteriga vintsiti mees üles. Kella 12 ajal oli mees turvaliselt kopteris. Mees toimetati õhusõidukiga, mille pardal oli ka kiirabibrigaad, haiglasse täiendavasse tervisekontrolli.

„Väga hea meel on tõdeda, et Raivo leidmiseks tegid koostööd nii mitmed erinevad asutused ja ka vabatahtlikud ning mehe lähedased-tuttavad. Sellistel hetkedel, mil mängus on inimelu, peab väga kiirelt ja operatiivselt ühtse meeskonnana tegutsema ning Raivo juhtumi puhul võime öelda, et see õnnestus suurepäraselt,“ sõnas Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Pirko Pärila, kes tänahommikusi otsinguid juhtis.

„Kopter viis mehe haiglasse kontrolli, sest ehkki mees oli kontaktne ja teadvusel, mõjub mitu jahedat päeva ja ööd soises metsas ka kõige tugevamale organismile kurnavalt,“ ütles Pärila. „Iga kord metsa minnes peab kaasa võtma täis laetud akuga mobiiltelefoni, pudeli vett ja selga panema värvilised riided. Need sammud lihtsustavad oluliselt inimese leidmist juhul kui ta kaob. Isegi kõige tuttavamas metsas võib ära kaduda ning see pole asi, mida häbeneda. Kohe kui avastad, et oled eksinud, tasub helistada häirekeskusesse, nii saame võimalikult kiirelt appi tulla,“ lisas Pärila.