Veterinaar- ja toiduamet: toidu mürgijääkide normid kajastavad hea tootmistava norme

Kalda ütles Delfile, et oluline on mõista piirnormide seadmise põhimõtteid ja toiduohutuse aspekte. Mürgijääkide piirnormide puhul on arvestatud mõõtemääramatusega 50 protsenti, mille võib proovi nõuetekohasuse hindamiseks tulemusest maha võtta. Ilma mõõtemääramatuse mahaarvestamiseta piirnormi ületamisel ei ole tegemist ohtliku toiduga. "Taimekaitsevahendite jääkide normid ei kajasta endas mitte toiduohutuse piirnorme, vaid hea tootmistava norme," märkis ta.

Kalda kinnitusel ei vasta toode mürgijääkide osas nõuetele siis, kui need ületvad piirnormi rohkem kui 50 protsendi võrra. "Juhul, kui analüüsitulemus on 1-50 protsenti üle piirnormi, siis tegelikult on tulemus nõuetekohane, arvestades mõõtemääramatust," ütles ta.

Enne taimekaitsevahendi turule lubamist viib Euroopa Toiduohutusamet Kalda sõnul läbi põhjaliku riskihindamise. Pestitsiidijääkide piirnormide seadmisel lähtutakse sellest, et jääkide sisaldus peab olema nii madal kui võimalik ning ei tohi kujutada ohtu tarbija tervisele.

Toidu ohutuse eest vastutavad Kalda kinnitusel toidu tootja ja käitleja. Veterinaar- ja toiduamet teeb tema sõnul vastavalt toiduseadusele järelevalvet. Võimalusel lähtub amet edaspidi proovivõtuplaanide koostamisel enam ka tarbimis- ja toodete päritolu andmetest.