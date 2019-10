Veterinaar- ja toiduamet on kalatootja M. V. Wool puhul tuvastanud üle 240 erineva puuduse

Vetevool rääkis Delfile, et veterinaar- ja toiduameti ettekirjutused, mis ajalehetoimetusel olemas on, kujutavad endast sisuliselt ameti ettepanekuid selle kohta, mida ettevõttes paremini teha ning listeeriabakterit esineb kalas pidevalt, küsimus on lihtsalt kontsentratsioonis.

"Tootmise ülesanne on ohjata listeeriat, et ta ei läheks üle normide ja täpselt seda ongi M. V. Wooli mõlemad tehased teinud," kinnitas Vetevool.

Veterinaar- ja toiduamet on muuhulgas 2015. aasta 8. septembri kontrolli puhul välja toonud, et 30. aprillist 10. juulini 2015 on tuvastatud listeria monocytogenese bakteri olemasolu neljal korral soolatud kalatootes ja neljal korral külmsuitsutatud kalatootes. M. V. Wool ei olnud veterinaar- ja toiduametit teavitanud nõuetele mittevastavatest ja inimese tervist kahjustada võivast analüüsitulemustest ja ettevõetud abinõudest olukorra kontrolli alla saamiseks.

Ettevõttele tehtud ettekirjutuses märgib amet, et nõuetele mittevastavatest laboratoorsete analüüside tulemustest ja ettevõetud abinõudest olukorra kontrolli alla viimiseks tuleb veterinaar- ja toiduametit õigeaegselt teavitada ning ettekirjutus kuulub pideva kontrolli alla.

Vetevool kinnitas kõikidel kordadel on listeeria arvuline määramine olnud väiksem kui 10 kolooniat moodustavat ühikut grammi kohta, lubatud on aga kuni 100. "Mitte kellelegi ta mingit ohtu ei kujuta," kinnitas ta. Veterinaar- ja toiduameti teavitamata jätmise kohta ütles Vetevool, et alla piirnormi jäävast listeeriasisaldusest teavitamise kohustust varem polnud. Ta tõi lisaks välja, et kaupa selle ettekirjutusega tagasi ei kutsutud.