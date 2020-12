Verise Paruni monumendi püstitamist plaaniv EKRE noorteühendus loobus skandaali valguses katuserahast

MTÜ Mälestusseltsi "Ungern Khaan" juhatus on otsustanud, et loobub riigieelarvelisest toetusest ja korraldab mälestusseltsi tegevust edaspidi annetuste toel, seisab teates. "Otsus on tulnud meedia laimu valguses, mis on tuginenud sensatsionalismile, mitte ajaloouuringutele; parunit on näidatud sõjardi ja kriminaalina, mitte Mongoolia vabastajana. Võtsime vastu otsuse selleks, et mitte anda alust paruni edasiseks mustamiseks meedias," väidavad nad.

Delfi on varasemalt kajastanud, et vähem kui kahe kuu eest, täpsemalt 8. oktoobril esmakordselt äriregistrisse kantud mittetulundusühingu (MTÜ) juhtlauseks on: "Mälestades ainukest jumalaks kuulutatud Eestimaalast".

Oma koduleheküljel teatab "mälestusselts Ungern Khaan", et on Eestis tegutsev MTÜ, mille eesmärgiks on mälestada esimese maailmasõja ning Vene kodusõja veterani, Eestis üles kasvanud baltisaksa päritolu aadlikku parun Roman Ungern von Sternbergi.

Ühing selgitab, et tahab püstitada "parunit kujutava skulptuuri või mälestusmärgi" ning tutvustada tema "sündmusterohket elulugu ja värvikat karakterit".

MTÜ asutajateks on EKRE noorteorganisatsiooni Sinine Äratus juhatusse kuuluvad Eino Rantanen ja Fedor Stomakhin.

Viimase sõnul on "paruni näol tegemist ainulaadse ja ühe säravaima Eestist pärit isikuga, kelle võitlus nii kommunismi kui Hiina ekspansionismiga saab tänapäeva Eestis mannetult vähe tähelepanu".

Täna hommikul väljastas MTÜ ka pressiteate, milles tõotab kasutada kõiki mälestusseltsi kasutuses olevad rahalisi vahendeid üksnes eelpool mainitud tegevustele.

Teadaolevalt osales parun Ungern Vene kodusõjas Kaug-Idas ning seejärel Mongoolias, kus ta kuuldavasti Tema Pühaduse dalai-laama ja bogdogeegeni poolt sõjajumala Begtse kehastuseks kuulutati. Veel enne seda paistis ta aga silma sellise julmusega vastaste, kohalike elanike ja isegi omaenda alluvate vastu, et teenis ära Verise Paruni hüüdnime. Ekstsentrilise käitumise tõttu kutsuti teda ka Hulluks Paruniks.