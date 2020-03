Veoautojuhid: Poola piiril seisab kaubavedu, takistatud on ravimite ja muu esmavajaliku transport Eestisse

Delfile kirjutas Eesti eurosaadik Urmas Paet, kes omakorda sai väga mureliku kirja Eesti autovedajatelt olukorra kohta Poola piiril, kus kaubaautod ootavad edasipääsu kuni kolm ööpäeva. Muu hulgas seisvat seal seisavad ka ravimid ja muu esmavajalik, mis peaks Eestisse jõudma.

"Selline olukord ja Poola võimude käitumine Euroopa ühisturu toimimise tõsisel takistamisel ei ole aktsepteeritav. Edastan selle mure kolleegidele Euroopa Parlamendis ning Euroopa Komisjonis ja Euroopa Nõukogus. Samuti loodan, et Eesti valitsus astub samme koos teiste EL-i liikmesriikidega, et see olukord kiiresti paraneks ja kaupade, seal hulgas ravimite liikumine ei oleks takistatud," sõnas Paet.

Ta lisas ka väljavõtte autovedajate kirjast: "Alates 16. märtsist on tekkinud SOS-olukord Via Baltika transiidikoridoris, veoautode Poolasse sisenemisel. Poola kehtestas Covid-19 viiruse leviku tõkestamise ajendil veoautjuhtidele piirikontrolli. Tulemusena on tekkinud kolm päeva elavat järjekorda, mida põhjustab üliaeglaselt toimiv piirikontroll. Sajad Balti riikide veoautode juhid on sunnitud veetma ca kolm ööpäeva autokabiinis, ebasanitaarsetes oludes," kirjutavad juhid.

"Piirijärjekorrad on põhjustanud piirikontrolli teostavate ametnike ebapiisavus. Ebanormaalse olukorra saaksid likvideerida Poola ametivõimud mitmekordistades piirikontrolli teostavate ametnike arvu ja revideerides kontrollprotseduuri toimingute ajakulu. 15 minutit ühe auto kohta on arusaamatu, arvestades et nõutavad ankeedid saavad täidetud eelnevalt, ooteajal järjekorras.”

Välisministeeriumil kolm lahendust