Veoauto ja Atko bussi avariis kannatanute tervisekahjud ületavad 150 000 eurot, ühel inimesel tuli jalg amputeerida

Salva kindlustuse sõidukikindlustuse osakonna juhataja Tõnis Tohver selgitas, et kokku on antud juhtumi puhul avatud 23 kahjutoimikut ning senine kahjude ulatus on kokku ligi 150 000 eurot. Salva kindlustus on bussifirma Atko kindlustuseandja.

"Tõenäoliselt kasvab see number aga veelgi, sest isikukahjud ning erinevad ravid on üldjuhul pikaajalised ning täpsed summad ning tervisekahju ulatused selguvadki alles hiljem," märkis Tohver.

Politsei andmetel ei olnud avarii ajal bussis enamikel inimestel turvavöö kinnitatud. Tohver nentis, et kindlasti oleks paljud kahjud tervisele jäänud olemata, kui turvavööd oleksid rohkematel kinnitatud olnud, kuid paraku pole see veel inimestele harjumuseks saanud.

"Turvavöö kinnitamine on parim vahend selliste raskete tagajärgede ennetamiseks, sest õnnetuse iseloom on paraku alati ootamatu ja see tuleb siis, kui seda kõige vähem ootad," ütles Tohver.

Tohver lisas, et liinibussidega tuleb õnnetusi päris tihti ette, kuigi enamasti siiski linnasisestel liinidel. "Õnnetusi, kus äkkpidurduse või ootamatu manöövri tõttu saab viga üks või kaks inimest juhtub pidevalt. Õnneks on siiski sellised suuremad õnnetused harvemad," lausus Tohver.

18. juulil juhtus liiklusõnnetus Kloogaranna teel, kui kokku põrkasid Atko buss ja veoauto.

Politsei pressiesindaja Annika Maksimovi sõnul seisis veoauto ohutuledega tee ääres ning buss sõitis sellele tagant sisse. Märgata ei olnud pidurdusjälgi, mistõttu pidi bussijuht veokile sisse sõitma tähelepanematusest.

Mõlema sõiduki juhid olid kained. Mis asjaoludel bussijuht veoautot ei märganud, selgitab välja uurimine.