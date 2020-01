Venemaa tahab tõestada Eesti Sputniku juhi näitel „metsikusi ja topeltstandardeid“ Euroopas

Eesti Sputnikut oli toodud toetama ka teine Venemaa ajakirjanik, endine RIA Novosti juht Ukrainas Kirill Võšinski. Kiievi võimud panid Võšinski 2018. aastal koguni trellide taha ja ta vabastati möödunud aasta sügisel, misjärel naases vangide vahetuse käigus Venemaale. Nüüd on Võšinski Rossija Segodnja juhtkonnas. Võšinski teatas, et Eestis keelatakse inimestel vabalt töökohta valida, mille näiteks on Sputnikuga juhtunu. „See on metsikus,“ leidis mees.

Üritus Venemaa sisemaiseks tarbimiseks Sputnik Eesti ja Venemaa tähtsate saadikute pressikonverents näis olevat paljuski just mõeldud sisemaiseks tarbimiseks, et rääkida sellest, kuidas mujal on halvem kui Venemaal.



Jelena Tšerõševa ja duumasaadikute juttu olid kajastamas paarkümmend vene ajakirjanikku, lisaks leidus saalis ehk sama palju muud rahvast. Kuna samal ajal hakkas Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee (ENPA) arutama Venemaa kriitilist raportit meediavabadusest ja ajakirjanike turvalisusest, siis oli selge, et kodumaale oli vaja muid süžeesid näidata.



Aga samas näib, et Moskvale läheb Sputnik Eesti juhtum eriliselt korda. Nüüd jõudis see ENPA-le, kuid möödunud aasta lõpus võttis teema üles isegi Venemaa president Vladimir Putin, ning teisedki idanaabri esindajad on olnud ärritatud.



Peale esinemist ENPA istungi ajal lubasid Sputnik Eesti juht ja teda saatev Kirill Võšinski Prantsusmaal veel kohtuda ajakirjandusorganisatsioonidega nagu näiteks Piirideta reporterid.



Selle pealt tekib küsimus, kas kardetakse, et ka teised Euroopa riigid võiksid Venemaa riiklikud propagandaväljaanded samamoodi EL-i sanktsioonidega pihtide vahele võtta, et nii palju teemal lokku lüüakse.

Kuidas Eesti Sputnik sanktsioonide alla jäi Eesti välisminister Urmas Reinsalu on selgitanud, et Eestis rakendatakse Sputniku omandivormist puutuvaid Euroopa Liidu (EL) sanktsioone, mitte piiranguid seoses kanali sisuga.



„Olgugi et Vene Föderatsiooni ametisikud soovivad jätta muljet justkui piiraksid Eesti võimud meediavabadust, pole see sugugi nii,“ seletas Reindalu detsembri lõpus.



Välisministri sõnul on Vene Föderatsiooni ametiisikute surveavalduste tegelik taotlus murendada Euroopa Liidu sanktsioonipoliitikat. „Eesti Vabariik ei allu ühegi välisriigi survele küsimuses, mis puudutab erapooletut seaduste kohaldamist Eesti territooriumil.“



Rahapesu Andmebüroo rakendab sanktsioone Sputnik Eesti emafirmale Rossija Segodnjale. „Sputniku ajakirjanduslik sisu ei oma finantssanktsiooni rakendamise seisukohalt tähtsust. Määrav oli Sputnik Eesti emafirma peadirektor Dmitri Kisseljovi roll Ukraina ründamisel ning tema isiklik seotus ja kasusaamine Rossija Segodnja tegevusest. Lähtudes Dmitri Kisseljovi vastu kehtestatud Euroopa Liidu personaalsetest sanktsioonidest külmutasid Eesti pangad oktoobri lõpus Rossija Segodnja pangaarved. Detsembris informeeris Rahapesu Andmebüroo füüsilisi isikuid, kellel on töölepinguline või võlaõiguslik töösuhe Rossija Segodnjaga, et teadlikult sanktsioonide all isiku heaks töötamine või talle teenuse osutamine võib kaasa tuua kriminaalvastutuse,“ seletas Reinsalu protsessi möödunud aasta lõpus.



„Kogu Venemaa pea peale keeratud retoorika juures ei tohi me unustada tegelikku põhjust nendele sanktsioonidele. Vene Föderatsiooni tegevus Ukrainas oli rahvusvahelise õiguse rikkumine. Eesti toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust ning mõistab hukka Vene Föderatsiooni agressiooni,“ lisas minister.