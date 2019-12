Venemaa suursaadik Eestis: Venemaa ei ründa kedagi

Petrov ütles, et Venemaa ei plaani Eestit rünnata: "Kui kuuleme mingist Venemaa ettevalmistatavast agressioonist, olen hämmingus. Paar nädalat tagasi rääkis Vladimir Putin Peterburis, et Venemaa ei kavatse kedagi rünnata, see on jama. Sellegipoolest on need spekulatsioonid üsna elavad, see kehtib ka Eesti poliitikute kohta."

Petrov rääkis oma väite toetuseks ka numbritest - NATO sõjaline eelarve ületab Venemaa sõjaväe eelarvet 23 korda. (NATO eelarve on 925 miljardit dollarit, Venemaal 61 miljardit dollarit ehk vahe on 15 kordne. NATOsse kuulub ka 29 riiki - toim.) "Oleme seda vähendanud, aga on hea meel, et NATO 2024. aasta sõjaline eelarve on 400 miljardit," sõnas Petrov.

Venemaa suursaadik tõi lõppevast aastast positiivsete hetkedena välja president Kersti Kaljulaidi visiidi Moskvasse, kus ta kohtus Venemaa riigipeaga. Samuti oli Petrovi sõnul oluline, et kohtusid Eesti ja Venemaa majandusministrid Taavi Aas ja Jevgeni Ditrihh ning haridusministrid Mailis Reps ja Irina Vassiljeva.

"Üldiselt on kindlaid positiivseid aspekte, kuid neid peaks rohkem arendama," ütles Petrov.

Negatiivsetena tõi suursaadik näiteks esile väite, et Venemaa okupeerib endiselt illegaalselt 5,2 protsenti Eestist ning avalduse, et Venemaa peab järgima Nõukogude okupatsiooni ajal tekkinud kahju hüvitamist.