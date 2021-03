Venemaa saatkond Eestis peab Tammsaaret vene kirjanikuks

Postituses seisab, et 3. märtsil tähistatava rahvusvahelise kirjanike päeva tõttu peab saatkond meeles eesti rahvusest vene kirjanikku Anton Hansen Tammsaaret. Postitusse on lisatud Tammsaare elukäik ning välja on toodud osad Tammsaare teosed.

Tammsaare oli siiski eesti kirjanik, kes sündis 1878. aastal Järvamaal. Ta tegutses ka esseisti, kultuurifilosoofi ja tõlkijana. Tammsaare tuntuim looming on viieosaline romaanisari “Tõde ja õigus”, millest vändati 2019. aastaks film. Lisaks on tuntud Tammsaare sulest “Kõrboja peremees” ning “Põrgupõhja uus Vanapagan”.

Miks saatkond Tammsaaret vene kirjanikuks peab, ei selgu. Tammsaare elas suurema osa elust Eestis.