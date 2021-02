Venemaa kiitis heaks kolmanda koroonavaktsiini

Venemaa on enneaegselt kinnitanud kasutamiseks juba kaks koroonaviiruse vastast vaktsiini - nüüd järgnes neile ka kolmas.

CoviVac vaktsiini testiti jaanuarikuu lõpu seisuga 200 inimese peal vanusegrupis 18 kuni 60. Venelaste sõnutsi ei näidanud esimese uuringufaasi tulemused ühtki kõrvalnähtu, isegi mitte palaviku tõusmist. Keskmise faasi uuringud olid jaanuarikuise lõpuga veel käimas. Selleks, et kinnitada vaktsiini täielikku ohutust, tuleks läbi viia platseebo-efektiga kontrollitud laiaulatuslik uuring. See faas on peagi algamas.

Esimesed 120 000 doosi toodetakse valmis märtsikuuks, mil need hõlmatakse riiklikusse vaktsineerimisprogrammi. Seejärel kavatsetakse toota umbkaudu pool mijonit doosi kuus.

CoviVac vaktsiini antakse kahe doosina, vahele peab jääma 14 päeva. Seda transporditakse ja säilitatakse tavalises külmikute temperatuurivahemikus - 2-8 kraadi Celsiust.

Asepeaminister Tatjana Golikova märkis, et Venemaa kavatseb toota esimese poolaastaga 88 miljonit vaktsiinidoosi, millest 83 miljonit moodustab Sputnik V.

