Venemaa hävitaja rikkus Eesti õhupiiri

Lennuki transponder oli välja lülitatud ja lennuplaan puudus. Lennukil ei olnud raadiokontakti Eesti lennuliiklusteenindusega.

Välisministeerium kutsus täna välja Venemaa suursaadiku Eestis ja andis üle noodi.

"Põhjus, miks Vene lennukid Vaindloo saare juures õhupiiri rikuvad on see, et Eesti õhuruumi ja Tallinna FIR (Flight Information Region – toim) piirid ei kattu selles piirkonnas," ütles lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonna juhataja Eve Härm varasemalt Delfile.

Eesti õhuruumi ja lennuinfopiirkonna piirid Vaindloo saare juures Foto: kuvatõmmis Eesti aeronavigatsioonilisest kaardist

Tallinna lennuinfopiirkond ehk Tallinn FIR on õhuruumi osa, milles Eesti osutab lennuliiklusteenuseid Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) poolt kinnitatud kahepoolsete kokkulepete alusel. Peterburi FIR-is osutab lennuliiklusteenuseid Venemaa Föderatsioon.

Eesti õhuruum on Eesti maa-ala, territoriaal- ja sisevete ning piiriveekogude Eestile kuuluvate osade kohal asuv õhuruum. "Ehk siis Vaindloo saare piirkonnas ei järgi FIR-i piir riigipiiri, omal ajal lepiti see nii kokku arvestades lennuliikluse vooge," sõnas Härm