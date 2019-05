Venemaa esitas paari nädala eest kinni peetud Eesti kalalaeva kaptenile süüdistuse

Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Annely Kolk kinnitas Delfile, et laeva kaptenile esitati süüdistus, kuid lisas, et selle sisu ei ole teada. Sellest tulenevalt on praegu võimatu ka kommenteerida, milline karistus võiks laeva kaptenid süüdi mõistmise korral oodata.

Kohtuistung kapteni üle toimub tuleval kolmapäeval. Kolk ei osanud kommenteerida, kas kohtunik välismaali istungile lubab, kuid lisas, et sel päeval võib konsul siiski Kalingradi külastada.

Peale kapteni oli laeval veel kolm eestlast, kes kinni peeti. Neile pole süüdistusi esitatud, kuid laevalt pole neil võimalik enne asendusmeeskonna saabumist lahkuda.

Asja teeb Kolki sõnul mõneti keeruliseks veel seegi, et osadel meeskonnaliikmetel polnud kõiki vajalikke dokumente kaasas.

Eelmisel nädala kirjutas Delfi, et Vene võimud pidasid Läänemerel kinni Soome lipu all oleva laeva Roxen, mida kahtlustatakse kalastusreeglite rikkumises.

Kinnipidamise järel seletas kalalaeva Roxen omanikfirma Morobell juhatuse liige Raivo Baum, et laev oli legaalsel kalapüügil ja tegemist oli navigatsiooniveaga, mistõttu kalduti trajektoorilt kõrvale ja siseneti teadmatult Venemaa Föderatsiooni majandusvööndisse.

Laeva pardal oli kinnipidamise hetkel üle 7,5 tonni kala. Vene võimud hindasid esialgu kahju 49 miljoni rubla (675 000 eurot) suuruseks.