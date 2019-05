"Venelased jõuavad Tallinnasse kahe päevaga. Aga nad surevad siin" lausunud Riho Ühtegi võib saada kaitseliidu uueks juhiks

Omal ajal sõjaväeluure ja erioperatsioonide väejuhatuse ülesehitaja Riho Ühtegi on kaitseväe juhataja Martin Heremi kandidaat.

Rahvusvaheliselt sai Ühtegi tuntuks mullu suvel, kui teatas väljaandes Politico, et juhul kui Venemaa tungib Eesti piiridele sisse, siis võivad nad jõuda Tallinnasse kahe päevaga aga Tallinnas nad ka surevad.

Ühtegi on varem öelnud, et Eesti kaitsevõimekuse võti on kaitseliidus, millele tuleb tema hinnangul pöörata teravat tähelepanu.

