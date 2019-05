Venekeelse Delfi peatoimetajaks saab Andrei Šumakov

Dmitri Kukuškin lausus, et on tänulik Ekspress Meediale ja Urmo Soonvaldile osutatud usalduse eest. "See aeg RusDelfi portaali peatoimetajana oli minu jaoks üks peamisi eluülikoole, mis andis võimaluse töötada parimas Eesti meediakontsernis toredate professionaalide kõrval, kellelt ma sain väga palju õppida," lausus ta, ent nentis: "Ometi sellel etapil oleks portaalile vaja kogenumat ja asjatundlikumat juhti just online-meedia valdkonnas. Rahuliku südamega jätan selle posti Andrei Šumakovi kätte, kelle karjäär ajakirjanduses hõlmab edukat tööd suuremates Venemaa elektroonilistes väljaannetes. Eraldi tahaksin tänada meie sõbralikku kollektiivi, olen kindel et saate uute keeruliste väljakutsetega hästi hakkama."