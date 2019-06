Venekeelne Õhtulehe portaal suletakse

Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov selgitas, et kahjuks ei suutnud Õhtuleht 2015. aasta 1. septembril loodud keskkonda nii jõudsalt kasvatada, kui algsed või ka hilisemad plaanid olid. "Sellest tulenevalt tegime sellise otsuse ja koondasime kaks töötajat," lisas ta. Peatoimetaja märkis, et portaal kui selline on endiselt leitav. "Ma ei näe praegu põhjust, miks peaks seal tehtu veebist eemaldama."

Šmutov kostis venekeelse meedia kohta, et see tegutseb ikka Eestis edasi. "Meiegi jätkame näiteks venekeelse Linnalehe tegemist."