Vene suursaatkond lükkas käima pronkssõduri restaureerimistööd

Piirdeaiale kinnitatud sildilt võib lugeda, et "hausammas "Pronksõduri"" (kirjapilt muutmata - toim.) restaureerimistööd tellis Vene suursaatkond Eestis. Tööd peaksid valmima aprilli lõpus, seega ilmselt ümbritsevad piirdeaiad pronkssõdurit veel ligi kuu aega.

Silt. Foto: Andres Putting

Pronkssõdur kuulub Eesti sõjamuuseumi vastutusalasse. Muuseumi turundusjuht Sandra Niinepuu ütles, et tööd Kaitseväe kalmistul toimuvad muinsuskaitseameti loal ja on kooskõlastatud nii sõjamuusemi kui Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitseosakonnaga. "Tööde eest sõjamuuseum ei tasu," kinnitas Niinepuu. "Kaitseväe kalmistu on sõjamuuseumi haldusalas ning selle hooldamise ja korrastamisega tegeletakse järjepidevalt," lisas ta.