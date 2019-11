Vene saatkond teeb ettevalmistusi Putini Tartu-visiidiks?

"Vene saatkonna võimalikke tehnilisi ettevalmistusi ei saa tõlgendada nii, et visiidile on antud jaatav vastus," ütles Reinsalu ja lisas, et "nii suure riigi liidrid langetavad tavaliselt sõiduotsused viimasel hetkel ja küllap ka sel korral".

"Kas meil on olemas vastus president Kersti Kaljulaidi kutsele Venemaa presidendile tulla Tartusse, siis vastus on ei," kommenteeris Reinsalu küsimust Tartus ringlevatest kuulujuttudest, et Vene asjamehed on uurinud sealset lennuvälja, kuhu Venemaa presidendi erilennuk peaks maanduma.

Oktoobri keskel saatis president Kersti Kaljulaid kirjad Soome presidendile Sauli Niinistöle, Ungari presidendile János Áderile ja Venemaa presidendile Vladimir Putinile, et kutsuda nad juunis Tartus toimuvale VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressile. Kõigile neile oli ta suulise kutse edastanud juba varem.

Pikemalt loe ERRist.