Vene meedias ringleb väide, et ekrelane Mart Kallas nimetas venekeelseid elanikke inimrämpsuks, Kallas lükkab väite ümber

Reinsalu postitus taunis Yana Toomi võrdlust Moskva protestijate ja pronksiööl mässajate vahel.

Kallas ütles Delfile, et ei nimetanud kommentaaris kordagi vene rahvusest inimesi ega öelnud, et kõik venelased on inimrämps, vaid pidas silmas neid, kes tänavatel pronksiööl lõhkusid ja laamendasid.

Mart Kallase kommentaar Facebookis Facebook



Praegu enam kommentaari postituse all näha ei ole. Kallase sõnul on tal 24 tunniks Facebooki postitusele seatud ligipääsupiirang. Facebookile ta siiski ligi saab.

Vene meedias, näiteks portaalis Gazeta.ru ja propagandakanalis Sputnik ringleb info, et Kallas olevat nimetanud venekeelseid elanikke inimrämpsuks.