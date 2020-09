Vene internetiaktivist Litrejev väidab, et Eesti Peterburi konsulaat aitas tal mais salaja Eestisse põgeneda

Internetiprojektide Krasnaja Knopka ja Russki Slon autor Litrejev on Venemaal kriminaaluurimise all väidetava narkootikumide omamise tõttu, mis on tema sõnul fabritseeritud. Litrejevi sõnul jälgisid teda viimased kaks aastat Venemaa Ekstremismivastase Võitluse Keskuse operatiivtöötajad.

Tänavu 22. veebruaril lendas Litrejev isiklikes asjus Eestist Jekaterinburgi. Samal õhtul vahistas ta politsei ja leidis väidetavalt tema juurest narkootikume. Kohtus tunnistas Litrejev, et ostis pimeveebist kaks tabletti MDMA-d. Politseiraportis on öeldud, et Litrejev vahistati anonüümse telefonikõne peale. Aprillis vabastati Litrejev koduarestist, aga juurdlus jätkus.

„Ma otsustasin ära sõita, sest minu vastu oli algatatud mitu kriminaaljuurdlust, mille väljavaated ei olnud kõige roosilisemad. Kui mind selle aasta veebruaris Jekaterinburgis vahistati, sain ma eeluurimisvangistuses teada, et minu kohta on algatatud veel üks kriminaaljuurdlus paragrahvi 330.2 järgi – see on välisriigi dokumentidest teavitamise kodanikukohuse täitmata jätmine. Uurijad ütlesid, et see on minu Eesti elamisloa pärast. Mul on ajutine elamisluba. Kuigi seadus näeb ette teatamise kodakondsusest või alalisest elamisloast, aga mul oli ajutine,” rääkis Litrejev Raadio Vabadusele.

Litrejev rääkis, et kui tutvus juurdluse materjalidega, sai talle selgeks, et teda on vähemalt 2018. aasta juunist jälginud Venemaa siseministeeriumi Ekstremismivastase Võitluse Keskus. Litrejev kartis, et paragrahv 330.2 on kõrvaline paragrahv ja talle kavatsetakse pärissüüdistus esitada paragrahvi 282 (vihkamise või vaenu õhutamine ja inimväärikuse alandamine) järgi, mis on populaarne paragrahv, mille järgi pannakse Venemaal istuma poliitaktiviste. Enese sõnul kartis Litrejev oma elu ja tervise pärast, mistõttu põgenes Eestisse.

Küsimusele, kuidas õnnestus tal Eestisse pääseda vaatamata kriminaaljuurdluse all olemisele, dokumentide puudumisele ja koroonaviiruse tõttu suletud piirile, vastas Litrejev järgmiselt: „Ma ei saa teile rääkida kõiki detaile ja üksikasju. Võin ainult öelda, et tänu abile, mida mulle osutas Eesti diplomaatiline missioon Peterburis, õnnestus mul saada kõik vajalik piiri ületamiseks, Venemaalt väljasõiduks oma elukohta Eestis.”