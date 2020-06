Kui kohtus otsustab mõlemas vaidlusküsimuses Sõnajalgade vastu, saab kunagine partner minna tehingut garanteerinud Sõnajalgade isikliku vara kallale, et oma raha kätte saada. Juba praegu näitavad avalikud andmed, et Sõnajalgade äriimpeerium on hädas. Sindi tuulepargi ebaõnnestumisest veel enam on tähelepanu pälvinud nende ebaõnnestunud katse Aidus suur tuulepark püsti panna. Sõnajalgade suurim ettevõte, Eleon AS pole esitanud 2018. majandusaasta aruannet ning firmal on üleval maksuvõlg.