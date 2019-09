Veerenni ülekäigu turvamine on jäänud vaidluse tõttu senini turvamata

"Ülesõitude moderniseerimise raamlepingu tulemused hetkel vaidlustanud teisele kohale jäänud pakkuja poolt. Vaidlustuse põhjuseks on asjaolu, et Eesti Raudtee soovis kõrgeimale ohutustasemele vastava sertifitseeritud ülesõidu automaatika terviklahenduse eest anda lisapunkte, kuid seda hindamiskriteeriumit ei täitnud ei esimese ega teise koha pakkuja," selgitas vaidluse tausta Eesti Raudtee pressiesindaja Monika Lilles.

"Viimane väidab, et ta saaks Eesti-spetsiifilise terviklahenduse paigaldamise järel selle kohe sertifitseeritud, kuid hindepunkte ei saanud anda tulevikku suunatud kinnituse eest. Olemasoleva terviklahenduse sertifikaati vaidlustaja esitatud dokumentides ei kajastu," jätkas ta.

"Siiski loodame, et vaidlus saab võimalikult kiirelt lahendatud ja saame selle tööga edasi minna ning Eesti Raudtee paigaldab foorid pärast tulemuste kinnitamist niipea kui võimalik," sõnas ta.

Paralleelselt fooridega on kavas Veerenni-Kitseküla peatuste vahele paigaldada piirdeaiad, mille hanke tähtaeg on täna. Aed loodetakse püsti saada veel enne uut aastat.

Lilles tõi välja, et ka aedadega pole asi nii lihtne, kui esialgu näib. "Vales kohas raudtee ületamise takistamiseks on paigaldatud üle Eesti piirdeaedasid rohkem kui 30 kilomeetri ulatuses ning selle aasta lõpuks saame paigaldatud pea 50 km ohutusaeda. Siin on meie murekohaks asjaolu, et vandaalid kipuvad aedasid lõhkuma," sõnas ta.

"Meie eesmärk on siiski suunata inimesed ametlikele ülekäikudele ning jalakäijate tunnelitesse, mis kindlasti on ohutuim variant raudtee ületamiseks, seega kutsume siin inimesi üles mõistvale suhtumisele."