Veelgi selget taevast! Ilmad tõotavad tulla kevadiselt kaunid

Esmaspäeval saabub Läänemerelt Eesti kohale kõrgrõhuala, mistõttu ilm on vaikne ja selge. Õhutemperatuur on öösel -5 kuni -10, meremõjuga rannikul kuni -2, päeval +3 kuni +6 kraadi.

Teisipäeval püsib ilm võrdlemisi selge, kuna Eestit katab võimsa kõrgrõhuala lääneserv. Tuul pöörab end lõunasse ja edelasse ning muutudes tuntavamaks. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -8, rannikul kohati 0, päeval algab edelavoolus soojema õhu sissetung ning õhutemperatuur tõuseb +3 kuni +7 kraadini.

Kolmapäeval jääb Läänemere ümbrust katma kõrgrõhuala, mille kese nihkub Leedu ja Valgevene kohale. Eestlaste jaoks on ilm laialdaselt selge. Üle Skandinaavia põhjatipu liikuva madalrõhkkonna survel puhub võrdlemisi tugev edelatuul. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -5, meremõjuga rannikul kuni +2, päeval +4 kuni +9 kraadi.

Neljapäeval madalrõhkkonna surve väheneb, mistõttu tuul nõrgeneb ning puhub lõunakaarest. Ilm on endiselt sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -4, meremõjuga rannikul kuni +3, päeval +6 kuni +10 kraadi.

Reedel jõuab Läänemere kohale aga madalrõhulohk, mille eel jõuab pilvevööndeid ka Eesti lääneserva. Sadu need tänastel andmetel siiski ei too. Puhub lõunakaare tuul, mis on tugevam Lääne-Eesti rannikualadel. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni +3, päeval +7 kuni +12 kraadi, jahedam on meremõjuga rannikul.