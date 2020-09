Veel üks Tallinna tehnikaülikooli tudeng on koroonapositiivne

Tänaseks on Tallinna Tehnikaülikoolile andnud oma positiivsest COVID-19 proovist teada 10 tudengit.

"Kõiki juhtumeid lahendatakse operatiivselt koostöös Terviseametiga," ütles TTÜ pressiesindaja Krõõt Nõges. "Kõiki tuvastatud lähikontaktseid on teavitatud ning potentsiaalsetel viirusekandjatel palutud jääda eneseisolatsiooni."

TTÜ otsustas esmaspäeval minna osaliselt distantsõppele. Distantsõpe kestab esialgu kaks nädalat.

„Tänase olukorra valguses võime öelda, et suvel raske südamega vastu võetud otsus loobuda koroonariskiriikidest pärit uutest üliõpilastest, oli õige," ütles esmaspäeval õppeprorektor Hendrik Voll. "Koroonarisk, mis on seotud naasvate välisüliõpilastega, on tänaseks realiseerunud. Johtuvalt praegusest olukorrast läheb tehnikaülikool kõigil ingliskeelsetel õppekavadel järgmiseks kaheks nädalaks üle distantsõppele."

Distantsõppele läks üle ka üks eestikeelne õppekava, mille õppetöös osales nakatunud üliõpilane.