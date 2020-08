Veel ühes Tartu klubis võis toimuda nakatumine

Juulis hakaks koroonaviirus pead tõstma, kui Tartu ööklubis Vabank käis koroonaviirusesse nakatunud inimene. Hetkel on epidemioloogiliste uuringute käigus terviseamet tuvastanud, et selle koldega on hetkel seotud 37 nakkusjuhtu.

Tartu ööelu maastikul on veel kaks kollet - Naiiviga on seotud 19 ja ööklubiga Shooters 18 nakkusjuhtu. Teadaolevalt on käinud ka Möku baaris üks inimene, kellel hiljem tuvastati koroonaviirus.

Tänaseks on terviseametile teada ka see, et üks möödunud ööpäeval tuvastatud nakatunu külastas 31. juulil ööklubi Maasikas. Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp ütles Delfile, et nakatumine võiski just Maasikas toimuda ja kõik sel päeval ses meelelahutusasutuses viibinud inimesed peavad oma tervist jälgima ja sümptomite korral perearsti juurde pöörduma.

Ööklubi Maasikas on tänaseks seoses Tartumaa alkoholimüügi piirangutega oma uksed kuni augusti lõpuni sulgenud.

11. augusti hommikuse seisuga vajab Eests koroonaviiruse tõttu haiglaravi 9 inimest, juhitaval hingamisel on 1 patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Tänaseks on haiglates lõpetatud 396 COVID-19 haigusjuhtumit 383 inimesega.

