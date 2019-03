Veebiajakirja Edasi asutaja: Edasi.club kuritarvitab meie kaubamärgi usaldusväärsust

Uibu ütles, et on saanud viimase paari kuu jooksul mitu kirja, kus juhitakse tähelepanu veebiväljaandele, mis kasutab Edasi.org-ile väga sarnast nimekuju edasi.club ja mis avaldab Edasi.org keskkonnast väga erinevaid, vihaõhutava sisuga, tekste.

Ta sõnas, et ehkki see oli nende veebiajakirja kontseptsiooni arvestades häiriv, peeti seda valimiskampaania osaks. Ent nüüd, kus valimised on möödas, jätkab portaal oma vihaõhutavat sisuloomet.

"Toimetuse nimel kinnitan, et meil puudub vähimgi side edasi.club tegijatega," ütles Uibo. "Nende motiive ei ole keeruline mõista, ju siis on Edasi.org 2,5 aastaga saavutanud piisavalt kõrge usaldusväärse kuvandi, et selle abil loodetakse oma tegemistele positiivset tähelepanu saada. Kahjuks puudub edasi.club veebilehel igasugune teave portaali väljaandja kohta, kuid piisab vaid pilgust veebilehele, et aimata selle taga seisvaid huvigruppe."

Ta lisas: "Vähim, mida me saame hetkel Edasi.org poolt teha, on informeerida avalikkust, et edasi.club kuritarvitab meie kaubamärgi usaldusväärsust."

Uibo ütles, et Edasi.org eesmärk on nn aeglane ajakirjandus, mis põhimõtteliselt vastandub konjunktuursele, ideoloogia-, sündmuse- või poliitpersooni-kesksele lähenemisele. "Me näeme oma kasutajatena kõiki inimesi, sõltumata nende sotsiaalsetest tunnustest ja elukohast. Lugejaid ühendav moment on uudishimu maailma vastu."