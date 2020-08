Vastutust veeretav hipilaager kolib veenmise järel taas

Valgamaa metskonna metsaülem Risto Sepp selgitas, et Rainbow Gathering laagrilistel paluti praegusest kohast lahkuda, kuna nad ei järginud keskkonnaseadustiku sätteid. "Põhiasi on seal, et nad tegid lõket kokkuleppimata kohas ning telkisid juba pikemat aega, aga polnud luba küsinud," ütles ta.

Tegemist on RMK alaga ning säärase laagri pidamiseks on vaja just RMK luba. "Metsaalad on mõeldud ikka metsa kasvatamiseks ja laagriplatsid puhkamiseks," ütles Sepp. Sel põhjusel pakutigi hipilaagrile välja RMK ala, kus nad saavad nii tuld teha kui telkida. Esialgu plaan laagrirahvale ei meeldinud. "Nad ei selgitanudki keeldumist väga hästi. Ütlesid, et kuna ei saanud kõigi nõusolekut ning võtavad kõiki otsuseid konsensuslikult vastu, siis ei saanud meiega kokkuleppele," rääkis Sepp.

Platsil oli käinud aga ka keskkonnainspektsiooni ametnik, kes selgitas, miks seal laagrit ei tohi pidada. "Täna ikka liiguvad ära," kinnitas Sepp. Ta märkis, et nägi platsil veekanistreid, mille sees hoiti kätepesuks mõeldud vett. WC-ga oli sarnane lugu, mis varasemateski hipilaagrites - kaevatud oli kraav, kuhu 40 inimest ihuhädasid lahendasid.

Sepa väitel olid mõned laagrilised lubanud, et koristavad enda järelt kõik ära ja ajavad kraavi kinni. "Ei oska öelda, kas nii ka on. Kuna nad kogu aeg apelleerivad sellele, et ühiselt vastutavad, siis ei võta tegelikult keegi vastutust. Hajutavad seda professionaalselt," märkis Sepp. Sarnase probleemi vastu on põrkunud võimud USA-s. Nimelt on mõnede metsa rajatud laagriplatside kasutamine USAs tasuline, Rainbow laagri osalejad seda aga ei maksnud ja veeretasid vastutust edasi.