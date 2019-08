VASTUSED OTSEBLOGIS | Linna liiklusekspert vastab lugejate küsimustele

Talvo Rüütelmaa vastab lugejate küsimustele

Kas Tallinna on võimaline muutma linnast väljuvatel suundadel fooride tsüklit selliselt, et väljudes oleks tekitatud "roheline laine". Näiteks Tartu mnt alates Ülemistelt kuni Linna piirini - kui jääd Vana-Tartu mnt ristil punase tule taha, siis foori tsükkel on edasi selline, et peatud sisuliselt iga järgneva foori taga.Tartu maanteel on väljuval ja sissesõitval suunal pidev roheline tuli, et tagada maksimaalne läbilaskvus. Selle pideva rohelise tule katkestavad kõrvalteedelt Tartu maanteele sõita soovijad, kui nad sõidavad kõrvalteel anduri alla. See lahendus võimaldab kõige suurema liiklusläbilaskvuse nii maanteel kui ka kõrvalteedelt ja –tänavatelt.

Millal korraldatakse ümber liiklus Tehnika tänaval? Luise ja Endla tänava ristmikul kaotati ära üks sõidurada, mille tõttu ristmiku läbilaske võime drastiliselt vähenes ja nüüd on terve Tehnika tänav umbes, kuna sellele marsruudile alternatiivi ei ole.Tehnika tänava liikluskorraldus muutus umbes kuu aega tagasi, sõidurada on taas avatud. Ümberkorralduse järel on ristmiku läbilaskevõime küll suurenenud, aga mitte nii palju kui autojuhid eeldasid. Pealinna tuleb autosid pidevalt juurde ja see avaldab loomulikult liiklusele mõju.

Miks on Tallinnas nii palju ülekäiguradu, kus jalakäijad sunnitakse kahe suunavööndi vahel ootama? Näiteks Lepistiku, Sääse, Zoo ja Kalevi bussipeatuste juures.Nendes kohtades kohtuvad valgusfooride rohelised lained eri suundade pealt. Oleme võtnud suuna sinnapoole, et leida lahendused, et inimesed ei peaks keset teed ootama.

Miks alandati vastremonditud lõigul Paldiski maantee linna suunal kiirust 70-lt 50-le? Ja kas on oodata, et ka Õismäe suunal alandatakse varsti kiirust?Liikluskoormus on nii palju suurenenud, et suuremat piirkiirust ei ole võimalik lubada. Kui liiklustihedus on väga suur, siis peab olema piirkiirus madalam. Õismäe suunda praegu monitoorime. Pikemas perspektiivis plaanime sinna panna elektroonilised liiklusmärgid. Öösel, kui liikluskoormus on väike, oleks piirkiirus suurem ja tipptunnil väiksem.

Kas nõustute, et "lamavad politseinikud" on halba liikluskultuuri markeerivad monumendid, mis röövivad juhi tähelepanu oluliselt ja lõhuvad lubatud kiirusega neid ületavaid sõidukeid?Meie liikluskultuuris on tänavakünnised ohutuse tagamiseks vajalikud. Neid paigaldatakse tänavatele, kus on eriti oluline, et lubatud piirkiirust ei ületataks, näiteks koolide ja lasteaedade läheduses. Täna rajatavad künnised ei lõhu sõidukit, kui juht kohandab sõidukiiruse künnisele vastavaks ja kui auto ei ole ümber ehitatud madalamaks või kui ei kasutata rehve ja velgi, mis ei vasta tootjatehase soovitustele.

Millal tekib ühtne ülelinnaline foorisüsteem, mis adapteeruks hetkeolukorraga?Tallinn on tõesti kasutusele võtmas fooride uut süsteemi, mis tähendab seda, et foor õpib ise ära ristmiku liiklusvoo ja hakkab sellest lähtuvalt reguleerima liiklust nii, et ristmiku läbilaskevõime oleks maksimaalne. Praeguseks on see uus, adaptiivne fooritarkvara foorikeskusesse installeeritud ja süsteem hakkab tööle Reidi tee valmimisel. Esialgu see süsteem töötabki üksnes Reidi tee piirkonnas, sest uuel tarkvaral põhinev süsteem vajab ka uusi foorisüsteeme.Kui adaptiivne foorisüsteem sisse lülitakse, siis efekt ei saabu kohe. Valgusfooril läheb liiklusvoo andmete analüüsimiseks aega ja edaspidi jääbki ta olukorra muutudes ennast vastavaks kohandama, see tagab aga efektiivse läbilaske. Pärast Reidi teega alustamist on plaan selle süsteemi järk-järguline laiendamine üle Tallinna.

Miks on Rahumäe teel ehitatud raudtee "kaitseaed" nii lähedale sõiduteele, et sinna isegi kõnnitee ära ei mahu? Bussiliini number 23 Kõue linna suuna peatuses tekib peatuse ümber järv mõõduka vihma korral. Siiani sai peaaegu raudteetammi mööda tagantpoolt peatusele ligi, nüüd peab kaks korda üle aia ronima.Aedade ehitamine raudtee juurde inimeste ohutuse tagamiseks on kindlasti vajalik. Selliseid ohutusaedu rajab Eesti Raudtee. Kui mõnes kohas on ohutusaed jalakäijate liikumist ebamugavaks teinud, peame olukorra koos Eesti Raudteega üle vaatama.

Millal ja kas üldse on planeeritud Peterburi tee kaptaalremont?Peterburi tee vajab rekonstrueerimist. Peterburi tee kuulub Euroopa oluliste ühendusteede võrgustikku ja seetõttu on võimalus saada selle maantee rekonstrueerimiseks Euroopa Liidu rahastust. Kogu see protsess on aga aeganõudev ja täpseid ajalisi lubadusi ei saa praegu anda.