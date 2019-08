VASTUSED BLOGIS | Linna liiklusekspert vastab lugejate küsimustele

Talvo Rüütelmaa vastab lugejate küsimustele

Rüütelmaa: "Soovin teile kõigile turvalist kooliaasta algust ja olgem liikluses üksteise vastu sõbralikud ja lugupidavad!"

Rüütelmaa lõpetas: "Suur tänu sisukate küsimuste eest! Kahjuks ei jõudnud täna enamatele küsimustele vastata. Tallinnasse tuleb iga kuu elama juurde umbes 450 inimest, paljudel neist on ka auto. Samuti suureneb kiiresti elanike arv Tallinna lähivaldades ja ka need inimesed käivad enamasti Tallinnas autoga tööl.""Tallinn teeb koostööd lähivaldadega, et pakkuda inimestele alternatiivi ühistranspordi näol. Samuti teeme koostööd valdadega kergliiklusteede rajamiseks, näiteks möödunud aastal valmis kergliiklustee Rae valla ja Tallinna vahel. Tallinlane peab aga ka edaspidi arvestama järjest intensiivsema liiklusega ja leppima mõttega, et autoga sõites võib kauem aega minna kui ühistranspordi ja rattaga või isegi jalgsi. See ei ole mitte ainult Tallinna probleem, vaid kõikide linnade probleem. Iga täiendav sõiduk olemasolevatele tänavatele tähendab teiste liiklejatele aeglasemat liiklemist.""September on Tallinnas keskkonnasõbraliku liikumise kuu, nii et tasuks ilma autota liikumist proovida. Näiteks, kui ma ise soovin jõuda kesklinnas koosolekule täpselt ning aega on vähe, siis valin liikuvuse viisi jalgsi, tõukerattaga või jalgrattaga."

Kui Peatänava projekt on peatatud, millised on linna sammud parandamaks kergliiklejate olukorda Südalinnas nendeks aastateks kui Peatänavat ei tule?Südalinnas on jalgrattaga liiklemiseks võimalused olemas ja need on head. On üksikuid kitsaskohti, mida püüame koostöös lahendada. Just eile tegime koos ratturite, jalgrattaentusiastide, politseinike ja Maanteeameti kolleegidega ühise jalgrattateede ja –radade ülevaatuse Tallinna liikluses õhtusel tipptunnil. Koorusid välja mõned kitsaskohad, mille lahendamisele saab linn kaasa aidata. Selgelt tuli välja aga see, et ohutuse tagamiseks peab rattur ennast teistele liiklejatele nähtavaks tegema. Vastasel korral võib esineda nn ratturist läbi vaatamist, mis tähendab seda, et juhile võib tunduda rattur jalakäijana ning juht arvestab ratturi liikumiskiiruseks alateadlikult jalakäija liikumiskiiruse. Järgmisel hetkel on aga jalakäijaks hinnatud rattur sõiduki ees.

Mida on tehtud selleks, et vähendada liiklusummikuid, mis on seotud kooliga? Meie foorisüsteemid lähevad 1. septembrist üle suurema liikluskoormusega programmidele. Kõige suurema panuse saavad anda lapsevanemad. Kui laps juba oskab ohutult liigelda, palume kooli viies laps lasta autost välja natuke koolist eemal, et kooli juures ohtlikke olukordi vältida. Aeglustunud liiklusvoost koolialguses ka sel korral ilmselt pääsu ei ole, sellega peab arvestama. Soovitan Tallinnas septembri alguses autosõitu võimalusel vältida, eriti just nendel inimestel, kes ei vii last esimesse klassi.

Millal korrastatakse Mustamäe tee fooritsükkel ? Hetkel on see üks meeletu punane laine. Kas linnal on plaanis võtta kasutusele uusi, innovaatilisi foorilahendusi?Rohelisse laine katkestavad ühistranspordi prioriteedisüsteem, kõrvaltänavatelt tulevad autod anduri alla sõites ja jalakäijad vajutades tänava ületamiseks nuppu. Mida rohkem on sõidukeid ja liiklejaid linnas, seda vähem roheline laine efekti annab. Uue adaptiivse foorisüsteemi võtame esmalt kasutusele Reidi teel ja seejärel laiendame süsteemi üle linna. See uus süsteem peaks tulevikus andma efekti, et ristmike läbilaskevõime oleks hetke liiklusintensiivsust arvestades maksimaalne.

Millal ühistranspordiliinid vajadustele vastavaks kujundatakse, kasutades juba aastaid kogutavat valideerimisinfot? Tartlased on 30 aastaga mitu korda oma süsteemi kapitaalselt reforminud, seda elektroonilise valideerimiseta.Ühistranspordivõrk on üles ehitatud vastavalt linna loogikale. Mustamäe, Õismäe ja Lasnamäe asuvad ikka samas kohas, kuid linn on arenenud ja muutunud. Näiteks on tekkinud Ülemiste City ja vastavalt sellele oleme ühistranspordivõrku muunud, Ülemiste Citysse viib mitu bussiliini ja tramm. Elamurajoonide lisandudes panime Haaberstisse ja Kaukumäele uue bussiliini sõitma. Samas on meil ka on kogemus, et uue asumi elanikud kirjutasid ühispöördumise, milles palusid sinna sõitma pandud bussiliini maha võtta. Töötame kogu aeg ühistranspordi võrgu kohandamisega elanike vajadustele vastavaks ning kasutame selleks kõiki asjakohaseid andmeid. Ootame linlaste ettepanekuid ühistranspordi osas aadressil tta@tallinnlv.ee.

Millal rajatakse põhimagistraalidele arvestatavad ja ohutud rattarajad? Väga probleemsed kohad on Tammsaare tee Järvevana pikenduseni, Kristiine ristmik hipodroomist Tehnika tänavani ja kesklinnas kogu see ala, kuhu kavandati peatänavat.Ohutust silmas pidades oleme võtnud eesmärgiks rajada eraldi kergliiklusteed, mitte lisada magistraalile rattarada. Näiteks oleme niimoodi kergliiklustee välja ehitanud Järvevana teel, valmimas on ja Kloostrimetsa tee ja Reidi tee kergliiklusrajad. Põhimagistraalidele rajame rattarajad üksnes siis, kui muud võimalust ei ole. Iga uue rajatava teega arvestame ka ratturite ja teiste kergliiklejate vajadusi nii palju kui see võimalik on. Meie soovime samuti, et linlane võiks mugavalt ja ohutult linnas rattaga liikuda.

Kas on plaanis midagi ette võtta Tammsare teega, seoses nende ummikutega mis seal on igapäevasd, ka nädalavahetusel. Nädalavahetusel lisavad ummikutele põhjust ka Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmikust Tondi poole teeääres parkijad.Tammsaare teel on aeglustunud liilklusvool tipptundidel. Probleem on peamiselt Mustamäe-Õismäe suunal Veerenni tn piirkonnas. Tammsaare ja Rahumäe ristmiku ehitasime möödunud suvel ühe sõiduraja võrra laiemaks. Oleme analüüsinud kolmanda sõiduraja rajamist alates Veerennist kuni Tondi tänavani, aga arvutused näitavad, et see ei muuda olukorda märgatavalt paremaks, sest Tammsaare-Tondi ja Tammsaare-Sõpruse ristmik ei võta seda liiklusvoolu juba täna vastu. Kolmanda sõiduraja rajamine peaks toimuma koos eritasandiliste ristmike ehitustega Tammsaare-Tondi, Tammsaare-Sõpruse ja Tammsaare-Mustamäe tee ristumiskohal. Nende tööde teostamine ei ole võimalik enne, kui on alternatiivseks ümbersõiduks valmis väike Tallinna ringtee. Tammsaare teel parkimise küsimus on hetkel ülevaatamisel.

Tallinna läbib mitu raudteed, mille tõttu surutakse kogu liiklus läbi üksikute viaduktide alt (Endla tänav, Tartu mnt, Tondi ülesõit). Kas ja millal plaanib linn liikluse hajutamiseks ehitada uusi tunneleid/viadukte/sildu?Tõsi ta on. Oleme esitanud Eesti Raudteele ettepanekud nii auto- kui ka kergliikluse tunnelite rajamiseks ja esimese uue tunnelina on kavas rajada Viljandi maantee pikendusena Sütiste teele, mis võimaldab vähendada Tammsaare-Järvevana liikluskoormust.

Kas Tallinna on võimaline muutma linnast väljuvatel suundadel fooride tsüklit selliselt, et väljudes oleks tekitatud "roheline laine". Näiteks Tartu mnt alates Ülemistelt kuni Linna piirini - kui jääd Vana-Tartu mnt ristil punase tule taha, siis foori tsükkel on edasi selline, et peatud sisuliselt iga järgneva foori taga.Tartu maanteel on väljuval ja sissesõitval suunal pidev roheline tuli, et tagada maksimaalne läbilaskvus. Selle pideva rohelise tule katkestavad kõrvalteedelt Tartu maanteele sõita soovijad, kui nad sõidavad kõrvalteel anduri alla. See lahendus võimaldab kõige suurema liiklusläbilaskvuse nii maanteel kui ka kõrvalteedelt ja –tänavatelt.

Millal korraldatakse ümber liiklus Tehnika tänaval? Luise ja Endla tänava ristmikul kaotati ära üks sõidurada, mille tõttu ristmiku läbilaske võime drastiliselt vähenes ja nüüd on terve Tehnika tänav umbes, kuna sellele marsruudile alternatiivi ei ole.Tehnika tänava liikluskorraldus muutus umbes kuu aega tagasi, sõidurada on taas avatud. Ümberkorralduse järel on ristmiku läbilaskevõime küll suurenenud, aga mitte nii palju kui autojuhid eeldasid. Pealinna tuleb autosid pidevalt juurde ja see avaldab loomulikult liiklusele mõju.

Miks on Tallinnas nii palju ülekäiguradu, kus jalakäijad sunnitakse kahe suunavööndi vahel ootama? Näiteks Lepistiku, Sääse, Zoo ja Kalevi bussipeatuste juures.Nendes kohtades kohtuvad valgusfooride rohelised lained eri suundade pealt. Oleme võtnud suuna sinnapoole, et leida lahendused, et inimesed ei peaks keset teed ootama.

Miks alandati vastremonditud lõigul Paldiski maantee linna suunal kiirust 70-lt 50-le? Ja kas on oodata, et ka Õismäe suunal alandatakse varsti kiirust?Liikluskoormus on nii palju suurenenud, et suuremat piirkiirust ei ole võimalik lubada. Kui liiklustihedus on väga suur, siis peab olema piirkiirus madalam. Õismäe suunda praegu monitoorime. Pikemas perspektiivis plaanime sinna panna elektroonilised liiklusmärgid. Öösel, kui liikluskoormus on väike, oleks piirkiirus suurem ja tipptunnil väiksem.

Kas nõustute, et "lamavad politseinikud" on halba liikluskultuuri markeerivad monumendid, mis röövivad juhi tähelepanu oluliselt ja lõhuvad lubatud kiirusega neid ületavaid sõidukeid?Meie liikluskultuuris on tänavakünnised ohutuse tagamiseks vajalikud. Neid paigaldatakse tänavatele, kus on eriti oluline, et lubatud piirkiirust ei ületataks, näiteks koolide ja lasteaedade läheduses. Täna rajatavad künnised ei lõhu sõidukit, kui juht kohandab sõidukiiruse künnisele vastavaks ja kui auto ei ole ümber ehitatud madalamaks või kui ei kasutata rehve ja velgi, mis ei vasta tootjatehase soovitustele.

Millal tekib ühtne ülelinnaline foorisüsteem, mis adapteeruks hetkeolukorraga?Tallinn on tõesti kasutusele võtmas fooride uut süsteemi, mis tähendab seda, et foor õpib ise ära ristmiku liiklusvoo ja hakkab sellest lähtuvalt reguleerima liiklust nii, et ristmiku läbilaskevõime oleks maksimaalne. Praeguseks on see uus, adaptiivne fooritarkvara foorikeskusesse installeeritud ja süsteem hakkab tööle Reidi tee valmimisel. Esialgu see süsteem töötabki üksnes Reidi tee piirkonnas, sest uuel tarkvaral põhinev süsteem vajab ka uusi foorisüsteeme.Kui adaptiivne foorisüsteem sisse lülitakse, siis efekt ei saabu kohe. Valgusfooril läheb liiklusvoo andmete analüüsimiseks aega ja edaspidi jääbki ta olukorra muutudes ennast vastavaks kohandama, see tagab aga efektiivse läbilaske. Pärast Reidi teega alustamist on plaan selle süsteemi järk-järguline laiendamine üle Tallinna.

Miks on Rahumäe teel ehitatud raudtee "kaitseaed" nii lähedale sõiduteele, et sinna isegi kõnnitee ära ei mahu? Bussiliini number 23 Kõue linna suuna peatuses tekib peatuse ümber järv mõõduka vihma korral. Siiani sai peaaegu raudteetammi mööda tagantpoolt peatusele ligi, nüüd peab kaks korda üle aia ronima.Aedade ehitamine raudtee juurde inimeste ohutuse tagamiseks on kindlasti vajalik. Selliseid ohutusaedu rajab Eesti Raudtee. Kui mõnes kohas on ohutusaed jalakäijate liikumist ebamugavaks teinud, peame olukorra koos Eesti Raudteega üle vaatama.

Millal ja kas üldse on planeeritud Peterburi tee kaptaalremont?Peterburi tee vajab rekonstrueerimist. Peterburi tee kuulub Euroopa oluliste ühendusteede võrgustikku ja seetõttu on võimalus saada selle maantee rekonstrueerimiseks Euroopa Liidu rahastust. Kogu see protsess on aga aeganõudev ja täpseid ajalisi lubadusi ei saa praegu anda.