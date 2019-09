Vastamata küsimused seoses Aivar Rehe surmaga. Kas politsei tegutses käpardlikult?

Kui Rehe tõesti naases oma koduaeda alles surmale eelnenud ööl, tekib küsimus, mida ta tegi eelnevad kaks päeva ning kus end varjas. Politseil oli Rehe leidmine keeruline, sest kodust lahkudes ei võtnud ta kaasa mobiiltelefoni, mille abil saanuks tema asukohta positsioneerida ega pangakaarte, mille tehingute põhjal oleks olnud samuti võimalik leida temast leida elumärke.

Lähedalasuv mets kammiti koos vabatahtlikega läbi ning sealt tema asukoha kohta vihjeid ei leitud. Kas Rehe varjas end lageda taeva all? Kas ta leidis peidupaiga kodus? Oli ta kellegi juures varjul?

Politsei antud kommentaaride puhul ei olnud otsingute ajal öösiti nii külm, et inimese elu võinuks ohtu sattuda, kui ta olnuks dressides, nagu Rehe kodust lahkus. Seega on võimalik, et Rehe oleks sügisööd ka õues üle elanud.

Otsingute ajal laekus politseile mitmeid vihjeid, et Rehega sarnanevat inimest olla linna erinevates paikades nähtud. Ükski neist vihjetest ei aidanud politseid Rehe leidmisele lähemale.

Kas Rehe võis kellegagi salaja kohtuda või oli tal pahandusi?

Rehe pälvis viimastel aastatel peamiselt tähelepanu seoses Danske pangaga seotud rahapesuskandaaliga, kus tema juhiks olemise ajal liikus läbi panga 200 miljardit eurot kahtlast raha. Pangandussektorist taandunud Rehe ei leidnud viimasel aastal tööalast rakendust ning tuttavate sõnul toimus selgem muutus Rehe meeleolus möödunud suvel.

Danske skandaaliga seotud uurimise käigus oli Rehe tunnistajana üle kuulatud, kuid talle polnud kahtlustust esitatud. Omajagu küsimusi tekitas vene finantsinspektsiooni käik Tallinnasse mõned nädalad tagasi ning kas see võis olla Rehe viimaste päevade käitumisega seotud olla? Teadaolevalt oli venelaste Eesti visiit seotud siiski üldisema rahvusvahelise finantskontrollialase koostööga, mitte otseselt Danske uurimisega. Kohtumine Eesti kolleegidega oli pigem sümboolne ning omavahel vahetati taldrikuid ja vimpleid.

On väga vähe tõenäoline, et Rehe oli kadunud, sest rööviti ning et ta seetõttu suri. „Surnukehal puuduvad vägivallatundemärgid, samuti ei viita miski õnnetusjuhtumile. Lähedaste hoidmiseks ei ava PPA mehe leidmise kohta rohkem detaile,” sõnas operatiivjuht Valdo Põder. Samuti ei algatatud juhtunu kohta uurimist.

Kuidas Rehet koduaias ei märgatud?

Rehe otsingute suurim müsteerium on ilmselt, kuidas ei leitud pangajuhi surnukeha paigast, mida oli väidetavalt varem kontrollitud ning mis oli politseinike, perekonna ja vabatahtlike vahetus läheduses.

„Me mööname, et me võinuks kontrollida koduaeda, vaatamata infole või veendumusele, mis meil esimesel päeval oli. Pidanuksime ise politseinike värske ja kõrvaltvaataja pilguga veenduma selles, et meest ei ole aias,” ütles Põder.

„Kui lähedane inimene annab meile teada kadunud inimesest, siis me läheme nendele inimestele appi, et leida nende lähedane. Selleks teeme võimalikult palju koostööd perega, sest lähedased saavad politseid aidata kõige personaalsema ja vajalikuma infoga kadunud inimese käitumisharjumustest ja kadumise võimalikest põhjustest. Seda tehes püüame me peret sel raskel ajal maksimaalset säästa ja toetada, austades nende soove ja vajadusel ka nende privaatsust,” selgitas Põder täiendavalt, miks politsei perekonna öeldus ei kaheldud.

Küsimusi tekitab seegi, et kui politseioperatsioonis kasutati jäljekoeri, siis kuidas nad Rehe surnukeha ei leidnud.

Politsei ei otsinud läbi Rehe maja ja aeda. Kas politsei tegutses käpardlikult?



Jah.

„Tegelikult on elementaarne, et pihta tuleb hakata sealt, kus teda viimati nähti ja viimati nähti teda majas. Ja siis tuleb kontsentriliste ringidega hakata minema sealt," kommenteeris endine politseiameti peadirektor ja 2002-2003 siseminister olnud Ain Seppik.

Lisaks rääkis anonüümseks jääda soovinud endine kõrge julgeolekuametnik, et Rehe otsimisoperatsioon oli allpool igasugust arvestust. Tema hinnangul olid politsei antud jooksvad kommentaarid ebapädevad ja otsijate töö ei ole kommentaare jagada.

"Tagantjärgi hinnates oli peamine viga see, et piirdusime hoovi visuaalse vaatlemisega ning põhjalikult seda territooriumi ei kontrollinud. Vaatame siiski üle kogu politsei tegevuse alates kadumisteate saamisest ning vajadusel muudame otsimiste praktikat. Otsingutele olid kaasatud jäljekoerad, kuid see ei andnud tulemust," nentis Põder.

Siseminister Mart Helme andis täna korralduse, et politsei peab talle esmaspäeval andma ülevaate Aivar Rehe kadumise, otsingute ja leidmisega seotud asjaoludest ning edasistest tegevustest. Ühtlasi peab Helme peab vajalikuks, et politsei vaataks üle protseduurid, millest lähtuvalt kadunud isikute juhtumite puhul tegutsetakse. "Oluline on, et otsingutega kaetakse kõik kadunud isiku jaoks seotud paigad," seisis teates.