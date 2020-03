Varusid vaja vähemalt kaheks kuuks: ravimiamet keelas teatud medikamentide väljaveo

Esmajärjekorras keelati Roactemra ja Pulmozyme´i väljavedu, sest teisi samade toimeainete sisaldusega ravimeid eestis ei turustata. Roche Eesti OÜ kinnitas terviseametile, et Roactemra ja Pulmozyme laovaru jätkub senist vajadust arvestades vähemalt kaheks kuuks.

Roactemra on näidustatud reumatoidartriidi, aktiivse süsteemse juveniilse idiopaatilise artriidi ja juveniilse idiopaatilise polüartriidi raviks, samuti kimäärse antigeeni retseptoriga T-rakkude põhjustatud raske või eluohtliku tsütokiinide vabanemise sündroomi raviks täiskasvanutel ning 2-aastastel ja vanematel lastel.

Pulmozyme on näidustatud kopsufunktsiooni parandamiseks tsüstilise fibroosiga patsientidel, kelle forsseeritud vitaalkapatsiteet on vähemalt 40% normaalsest.

Ravimite väljaveo korral ei ole ravimitega katkematu varustatus Eesti patsientide jaoks tagatud, teatas ravimiamet.

Ravimiameti pressiesindaja Kristi Sarap ütles, et märgata on teatud ravimite tarnehäireid üle kogu Euroopa.

"Müügiloahoidjatel ja hulgimüüjatel on kohustus tagada ravimite kättesaadavus. Ravimiamet saab tegevusi koordineerida ja infot vahetada. Teeme omalt poolt kõik, et need tarnehäired patsientideni ei jõuaks ja seetõttu kasutame kõiki abimeetmeid," ütles Sarap.

Seotud lood: Tallinna sadamast kadusid termokaamerad

Ravimiametil on ravimiseaduse alusel õigus erakorralise meetmena keelata väljavedu, kui ravimiga katkematu varustatuse tagamine on oluline inimese või looma tervise seisukohast ning kui teisi sama toimeaine ja tugevusega ravimeid Eestis ei turustata või turustatakse ebapiisavas koguses.

Konkreetsed ravimid, millele on Ravimiameti märtsis kehtestanud väljaveokeelu:

· Epinefriin (adrenaliin) - kasutatakse šoki ja südameseiskumise korral elustamiseks