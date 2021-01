Varsti saab Niguliste kiriku torni tippu liftiga sõita

Komisjon võrdles ja hindas kriteeriumidena nii arhitektuurset lahendust ja selle teostatavust kui ka objektide ‒ lifti ja kabeli ‒ esteetilist sobivust keskaegse kiriku ruumi, vastavust Päästeameti ja muinsuskaitse nõuetele ning projekteerimise hinnapakkumisi. Võitjaks osutus KOKO arhitektide projekt, kuna büroo pakkumine arvestas muuseumi keskaegse kirikuruumi esteetika ning nii Päästeameti kui ka muinsuskaitse tingimustega.

Idee avada taastatud endise Niguliste kiriku torn publikule, luua osalised ekspositsioonipinnad ja vaateplatvorm ning rajada torni lift pärineb 1970. aastatest. „Toona jäi töö mitmetel erinevatel põhjustel teostamata, kuid taastamis- ja restaureerimistööde käigus rajati torni vahekorruseid läbiv liftišaht, mis võimaldas Eesti Kunstimuuseumil 2000. aastate alguses teema juurde tagasi pöörduda. Ülemöödunud aastani oli päevakorras idee, mille kohaselt saaks minna jalgsi torni müüritrepist torni esimesele vahekorrusele ning sealt edasi rajatava liftiga vaatekorruseni. Muuseumi kauaaegne soov külastajatele torni avamiseks jäi taas aastateks ootele,“ kirjeldab pikka protsessi ja projektini viinud plaane Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret.

2019. aastal tellis Eesti Kunstimuuseum kaasajastatud muinsuskaitse eritingimused ajaloolise Niguliste torni korruste ja väikese kabeli restaureerimiseks ning ümberehitamiseks. Valminud projektis kaaluti esmakordselt lahendust lifti rajamiseks muuseumi esimeselt, saali tasandilt, mis võimaldaks tornipääsu ratastoolis muuseumikülastajale ning lahendust nn Väikse kabeli ekspositsioonipinna suurendamiseks ja lisakorruse rajamiseks.

Projekti eesmärgiks on tekitada külastajatele uus võimalus vanalinnaga tutvumiseks teisest perspektiivist. Samuti soovib muuseum pakkuda atraktiivset elamust ja võimalust nautida Tallinna vaateid. Eriti oluline on sealjuures erivajadusega inimeste ligipääs. „Tegu on olulise uuendusega, kuna tänapäeva muuseum peab arenema ning arvestama külastajate soovide ja ligipääsuga kultuuriliselt ja ajalooliselt väärtuslikele hoonetele. Eesti Kunstimuuseumi jaoks on läbi aastate olnud tähtis kõigi inimeste ligipääsu tagamine, sealhulgas arvestamine erivajadusega külastajatega,“ iseloomustab Eesti Kunstimuuseumi peadirektor ja konkursi komisjoni esinaine Sirje Helme arendusprojekti tagamaad.