Värsked koolilõpetajad kutsuvad tules kodu kaotanud Rakvere peret abistama

Eile kirjutas Delfi, et Rakveres oli tulekahju, mille tulemusena hävis ühe pere kodu. Sotsiaalmeedias levib postitus, milles kutsutakse üles perekonda abistama. "Majas elanud perekond ja loomad pääsesid õnneks, kuid on traumeeritud ja väga suures šokis."

"Hetkel viibib pere sotsiaalabi toega saadud korteris, kuid puudu on paljust. Riideid on pere juba saanud, kuid abiks oleks veel jalanõud, toiduained ja eelkõige raha, et pere saaks jalad taas alla."

Kui tunned, et saad ja tahad perekonda abistada, siis rahalised annetused on oodatud peretütre kontole: Ave Kaia Sammelselg, EE591010011795941220.