Värske vallavanem Max Kaur: Jõhvi vajab töörahu, mitte kaadrivoolavust

Vaheltult enne riigikogusse siirdumist viis toonane Jõhvi vallavanem Martin Repinski läbi korraliku puhastustöö, kui lõpetas lepingud üle kümne ametniku ja asutuse juhi. Uute inimeste leidmise jättis ta uue vallavanema kanda.

Kaks nädalat Jõhvi vallavanema ametit pidanud Max Kaur ütles Delfile, et vabadel ametikohtadel on hetkel enamasti kohusetäitjad ja uute inimeste leidmine toimub konkursi korras.

"Asendajad, kohusetäitajad on juba määratud, kõik toimib. Jõhvi on suur omavalitsus, siis on päris suur aparaat. Loomulikult on asendajad ajutine lahendus ning me otsime läbi avalike konkurside uusi inimesi. Olen optimistlik, usun et leiame kõige paremad," ütles ta.

Ainsaks keerulisemaks probleemiks peab ta vallasekretäri leidmist, mille konkurss läbi kukkus, kuna kandideeris vaid üks inimene, kes aga nõuetele ei vastanud. Kaur ütles selle peale, et vallasekretäride leidmisega on raskusi ka teistel omavalitsustel.

"Ehk on palgad liiga väiksed heade juristide jaoks? Olen kindel, et inimesed me leiame, kuid rõhutan, et mingit nepotismi ma ei luba. Kohad saavad vaid need, kelle kvalifikatsioon ja kogemused nendele kohtadele vastavad," ütles ta juba üldistades ka teiste ametite kohta.

Eelmine vallasekretär lahkus Kauri sõnul poolte kokkuleppel, kuid kelle poolt tuli initsiatiiv, ta ei öelnud. "Ei ole minu poolt, uue vallavanemana, korrektne tagantjärele siin midagi seletada," põikles ta kõrvale..