VÄRSKE REISIINFO | Välisministeeriumile on teada andnud 75 eestimaalast, kes ootavad kojupääsu

Välisministreeriumile teadaolevalt on veel 75 eestimaalast, kes sooviksid võimalikult kiiresti naasta.

Reisivõimalused on äärmiselt piiratud. Enamik regulaarseid liinilende on töö lõpetanud, jäänud on üksikud Euroopa Liidu liikmesriikide korraldatud erilennud. Ka erilennule tuleb registreerida ja soetada pilet.