VÄRSKE REISIINFO | Eesti piir jääb eestlastele alati avatuks, aga peagi ei pruugi enam olla võimalik enne kriisi lõppu koju saada

- AirBaltic lendab Londonist Riiga, veel on kohti 26. ja 27.03 lendudele. Broneerimiseks: www.airbaltic.com. Riiga Eestist sõita ei saa, Eesti piirini sõitmiseks on soovitav võtta takso (nt Bolt) või rendiauto.

Lõppevad liinilennuvõimalused:

- Istanbuli lennujaamast viimane lend Tallinna 26.03 ning Frankfurdi lennujaamast 27.03

- Easyjet on teatanud, et plaanivad alates teisipäevast 24.03 peatada suurema osa lendudest, tõenäolised muudatused ka London-Tallinn lendudes

​Oluline konsulaarinfo:

- Jätkuvalt meenutame, et need, kes lendavad Eestisse tagasi Helsingi kaudu, peaksid olema valmis näitama oma reisi alguskohas lennufirmale tõendit (näiteks laevapiletit) selle kohta, et reisi lõppsihtpunkt on Eesti. Hoolimata Soome valitsuse kehtestatud uutest piiriületusjuhistest, mis hakkavad kehtima pühapäeva südaööst, saavad Eesti kodanikud ja alalised elanikud Soome kaudu endiselt koju tagasi tulla. Rahvusvahelistest lennujaamadest ja sadamatest on transiit läbi Soome lubatud. Näiteks Vantaa lennujaamast või Turu sadamast võib inimene minna Helsingi sadamasse, et jõuda Tallinna laevale.

- Riiast Eestisse saamiseks soovitame järgnevaid variante: a) sõita Riiast rongiga Lugažini (Valka lähedal), väljumised kl 10.34 ja 18.15 (esimese variandi puhul on võimalik istuda samal päeval ümber Valga-Tallinna rongide peale); b) suurema reisijate seltskonna puhul võtta ühendust Lux Expressiga (info@luxexpress.eu), et anda märku oma maandumisest ja organiseerida võimalusel ühine bussitransport; c) võtta takso ja sõita sellega Eesti piirile Iklasse või Valka ning kutsuda endale sinna keegi (näiteks pereliige või sõber) vastu; d) võtta Riiast rendiauto ja tagastada see Tallinnas.

- Singapur keelab välismaalaste riiki sisenemise ega luba alates 24.03 (kl 00:00) ka transiiti läbi lennujaama.

- Alates 22. märtsist (kl 00:00) ei ole võimalik Eesti-Soome vaheline pendelränne.

- Montenegro on peatanud rahvusvahelised regulaarlennud.

- Bosnia-Hertsegoviinas jäävad kõik saabujad piirile karantiini (telgid).

- Itaalia karmistas veelgi riigisiseseid liikumispiiranguid, sh õues viibimisele.

- Tai nõuab riiki sisenemisel tervisetõendit. Viimase info kohaselt ka väljumisel (viimase info jaoks võib helistada +372 5301 9999

- Vietnam keelas alates 22. märtsist riiki sisenemise kõigile välismaalastele.

- Filipiinidel sisenemine keelatud kõigile välismaalastele, viisad ja viisavabadus tühistatud.

- Rumeenia kehtestas öise liikumiskeelu ja on asunud piire sulgema