Värske koolinoorte terviseuuring: pooled noortest alustavad suitsetamist e-sigarist

Noorte seas on sagenenud köögi- ja puuviljade tarbimine. Köögi- ja puuvilju on alati sagedamini söönud tüdrukud, kuid ka poisid on järjest rohkem hakanud neid tarbima. Küll aga söövad õpilased jätkuvalt liialt sageli maiustusi ja väga vähe kala. Peale selle joovad 13 protsenti noortest vähemalt kord nädalas energiajooke. Poiste seas on see osakaal suurem, iga viies noormees joob korra nädalas või rohkem energiajooki. Tüdrukute seas on osakaal ligi poole väiksem.

Koolipäevadel ei söö hommikusööki 15 protsenti õpilastest, sealjuures on antud näitaja nii poiste kui ka tüdrukute hulgas sarnane. Kõige suurem on koolipäevadel hommikusöögi mittesööjate osakaal 15-aastaste seas.

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (Health Behaviour in School-aged Children study ehk HBSC) toimus 2018. aasta kevadel Eestis juba seitsmendat korda. Uuringus osales 4727 viienda, seitsmenda ja üheksanda klassi õpilast üle Eesti, kes andsid ise hinnanguid oma tervise ja käitumise kohta. Küsitlus on osa WHO egiidi all läbiviidavast rahvusvahelisest uuringust, mis toimub iga nelja aasta järel.