Värskas ajas politsei taga liiklushuligaani: hoiatuslaskudest polnud abi, juhil õnnestus põgeneda

Sarah Adamson reporter-toimetaja RUS

Politsei mõõdab kiirust. Pilt on illustreeriv. Foto: Andres Putting

Murelik lugeja kirjeldas Delfile, et eile hilisõhtul oli Värska ranna lähistel kuulda laske ja vee kohal tiirutas kopter. Lõuna prefektuuri välijuht ütles, et politsei tegi õhku hoiatuslaske, et tabada kiirust ületanud juht.