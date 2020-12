Varro Vooglaid sai positiivse koroonatesti

"Minu jaoks sai lõppev koroona-aasta sümboolselt kõneka lõpu, kui hommikul laekus koroonatesti positiivne tulemus. Nüüd saab siis seda va koroonaasja n-ö köögipoolelt tundma õppida," teatas ta.

"Kuidas õnnestus endale viirus külge saada, seda ei oska ma aimata. Reegleid olen igal juhul järginud kaugelt rohkem kui nõutud ja sotsiaalsed kontaktid on olnud minimaalsed (ühistransporti pole kasutanud, avalikel üritustel pole käinud, väljaspool pereringi pole kedagi külastanud, maski olen kasutanud vastavalt kehtestatud nõuetele)," kinnitas ta.

"Igal juhul on omamoodi huvitav see esmakordne kogemus, et haistmis- ja maitsemeel on tõesti täiesti kadunud. Saab siis näha, mis ees ootab. Meeleolukat aastavahetust!"