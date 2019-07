Varro Vooglaid on valmis Tarandi kohtusse andma. Mehed ei saa selgusele, kuidas Tarandi peksmise eest hüvitist peaks maksma

Meelis Osa ja Mart Rieberg, kes ÜRO ränderaamistiku piketil Indrek Tarandit ründasid, pidid leppemenetluse tulemusena maksma Tarandile kokku 2000 eurot ning mehe ees avalikult vabandama.

SAPTK kogus mai lõpus annetustena 2000 eurot kokku ning kandis summa Osa ja Riebergi nimel Indrek Tarandi kontole. Neli päeva hiljem, 27.mail sai Osa ja Riebergi kaitsja Tarandi advokaadilt kirja.

“Kuivõrd Indrek Tarand ei kogu annetusi Mart Riebergi ja Meelis Osa nimel, tagastab Indrek Tarand selliselt laekunud ülekande selle tegijale, so Sihtasutusele Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks,” seisis kirjas. SAPTK esimehe Varro Vooglaiu sõnul ei ole Tarand sihtasutusele summat tagastanud.

Riberg ja Osa kandsid 28.-29.mail Tarandile uuesti kaks tuhat eurot üle, seekord isiklikult. Raha andis neile selleks SAPTK. Seega on Tarand saanud 2000 euro asemel 4000 eurot.

“See olukord on tegelikult väga näotu,” sõnas Vooglaid. „Lähtusime heast usust, et maailmavaated on küll erinevad, aga sulid ei olda.“ Vooglaid kavatseb juhtumiga homme politseisse pöörduda, kuna tema hinnangul on tegu võõra vara ebaseadusliku omastamisega. Vooglaid on valmis ka kohtusse minema.

ERRile saadetud vastulauses Tarand endal süüd ei näe: "Kui kõigeväeline Jumal on otsustanud õndsa Varro käe läbi minu kontole raha asetada, siis ma mitte ei lükka seda kiuslikult tagasi, vaid võtan tänumeeles vastu."

Tarand keeldus kommentaarist