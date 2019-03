Varro Vooglaid käib mitu korda päevas sotsiaalmeedias õiendamas ja ironiseerimas, teinekord ei puudu ka roppused

Ehkki Vooglaiul ei olnud võimalik tihedate koosolekute ja töökohustuste tõttu ajakirjanikuga kokku saamiseks aega leida, on mees jõudnud Facebookis ainuüksi täna juba kaheksa sissekannet teha.

"Kui Martin Helme väljendab seisukohta, et sündimata lapsi ei tohiks tappa, mõistab president Kaljulaid selle hukka. Kui Martin Helmele tehakse tapmisähvardus, pole presidendil midagi öelda. #kõigieesti," teavitas Vooglaid oma jälgijatele.

Jälgijate arv on Vooglaiu Facebooki kontol muljetavaldav - tuhandepealisest publikust lahutab tänase seisuga vaid poolsada. "Ega siin midagi erilist ei ole," on Vooglaid ise tagasihoidlik.

"Olen pidevalt postitanud ja nüüd lihtsalt kasutan sotsiaalmeediat oma sõnumilevitamise platvormina. See on see, mida ma Objetktiivis kogu aeg teen," selgitas mees Delfile.

Tegelikult pole Vooglaiul aimugi, kellele ta postitab. "Ma ei tea üldse, kes mul seal jälgijad ja sõbrad on. 95% sealseid inimesi ma isiklikult ei tunne," rääkis Vooglaid Delfile. Sellest hoolimata mahub ta teinekord rõlgete ja roppude postituste vahele ka pilte tema perest, eelkõige lastest.

Kuvatõmmis

Päevapoliitilised postitused on tal aga vägagi populaarsed. Näiteks eelpool toodud postitus, milles president Kaljulaid juhised sai, kogus vaid mõne tunniga üle kahesaja heakskiidu ning ligi poolsada kommentaari. Üldiselt ongi populaarsemad just need postitused, milles esinevad negatiivse alatooniga sõnad.