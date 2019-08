Varro Vooglaid kaebas Tarandi peale ka riigiprokuratuurile

Vooglaiu kaebuse kohaselt ei saa pidada põhjendatuks Põhja ringkonnaprokuratuuri hinnangut, et Indrek Tarandi käitumises puuduvad vara omastamise kuriteo tunnused.

Delfi kirjutas juuli alguses, kuidas kohtus oma peksjatelt hüvitiseks 2000 eurot saanud Indrek Tarand pole nõus, et ülekande tegi meeste nimel hoopis Varro Vooglaiu juhitav SAPTK.

Meelis Osa ja Mart Rieberg, kes ÜRO ränderaamistiku piketil Indrek Tarandit ründasid, pidid leppemenetluse tulemusena maksma Tarandile kokku 2000 eurot ning mehe ees avalikult vabandama.

SAPTK kogus mai lõpus annetustena 2000 eurot kokku ning kandis summa Osa ja Riebergi nimel Indrek Tarandi kontole. Neli päeva hiljem, 27.mail sai Osa ja Riebergi kaitsja Tarandi advokaadilt kirja.

Vooglaiu nüüdsel hinnangul on jätnud prokuratuur tähelepanuta keskse tähtsusega asjaolu, et Tarand teadis täpselt, mille eest SAPTK talle raha üle kandis, just nagu ka selle, et ta lubas selgesõnaliselt kõnealuse 2000 eurot SAPTK-le tagastada, nõudes raha ülekandmist Mart Riebergi ja Meelis Osa poolt isiklikult.

Samuti on prokuratuur Vooglaiu sõnul ignoreerinud Tarandi poolt selgelt manifesteeritud tahtlust jätta SAPTK raha vastupidiselt oma esialgsele lubadusele endale.