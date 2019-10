Varasem otsus vaadati ümber: Postimees Grupp hakkab siiski Vene telekanalite reklaamimüügiga tegelema

Küsimusele, kuidas ikkagi tagada Postimehe kui ajakirjandusväljaande usaldusväärsus, mille löögi alla sattumisele viitasid suvel ka Postimehe enda ajakirjanikud, vastas Raudsalu, et leht peabki kirjutama Vene propagandast, kui mingis telekanalis peaks seda leiduma. “Need ei ole kuidagi omavahel seotud. Samamoodi, kui teil Delfis on M.V.Wooli reklaam, siis ega te sellepärast ei jäta kirjutamata, et nende kalast leiti mingisuguseid baktereid.”

Raudsalu hinnangul on meelevaldne tõmmata seost Postimehe kui väljaande ja Vene telekanalite vahel. “Sisuliselt me tegeleme reklaamimüügiga. See ei ole meie ettevõte, me ei toota sinna sisu ja me ei vastuta selle sisu eest. See on puhas müügitegevus,” selgitas Raudsalu.

Ta kinnitas, et Postimehe toimetusel on vaba voli telekanalite sisu kritiseerida ja Postimees Grupp ei ole seisukohal, et mingisugused Vene propagandasaated peaksid Eestisse jõudma. “Aga see ei ole meie kätes. Kui nüüd keegi tahaks hakata seda kinni panema või tsenseerima, siis siin tuleks pöörata näod seadusandja poole. Ja meil ei ole ka midagi selle vastu, kui see juhtub,” märkis Raudsalu.

Otsus reklaami müüma hakata ja sellest loobumine

Augusti alguses teatas Postimees Grupp AS, et võtab alates et võtab alates järgmise aasta 1. jaanuarist üle BMA Estonia OÜ telekanalite reklaamimüügi Eestis. Ühtekokku pidi Postimees hakkama müüma reklaami neljale venekeelsele telekanalile, sealhulgas kurikuulsale PBK-le.

Postimehe toimetus on olnud PBK suhtes läbivalt kriitiline ja Postimees ning PBK omanikfirma Baltic Media Alliance on Postimehe artiklitest tekkinud tülisid lahendanud ka pressinõukogus.

Toonane juhatuse otsus tekitas Postimehe toimetuses tugevat vastuseisu. Postimehe uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa ütles augusti algul ERR-ile, et ei mõista otsust võtta alates 1. jaanuarist üle Venemaa telekanalite, sealhulgas PBK reklaamimüük Eestis. "Olgugi, et tegemist on ärilise otsusega, mis toimetust sisuliselt ei puuduta, muudaks see edaspidi meie vastava teemakajastuse rünnatavaks. Venemaa mõjutustegevus, sealhulgas vaenuliku propaganda levitamine telekanalites, on Eesti jaoks äärmiselt tõsine oht ja Postimees Grupp ei tohiks seda omalt poolt soodustada," ütles Roonemaa.

Viiendal augustil vahendas ERR, et Postimees Grupi juhatuse esimees Andres Kull kinnitas, et Postimees Grupp teeb ettepaneku BMA Estonia OÜ-le, et see võtaks PBK välja telekanalite nimekirjast, kellele Postimees Grupp reklaamimüüki tegema hakkaks.

15. augustil ütles Postimees Grupi toonane juhatuse esimees Andres Kull Delfile, et grupp loobub siiski kogu Vene telekanalite reklaamimüügi projektist.

Kull selgitas, et kõik algas otsusest jätta lepingust välja Pervõi Baltiiski Kanal ehk PBK. "Teise poole seisukohast ei olnud see mõistlik ja nagu ma ekspertide arvamusest aru saan, oli etteheiteid ka paarile teisele kanalile selles paketis," sõnas ta.

Küsimusele, kas reklaami müügiks on kavas luua eraldi juriidiline keha või firma, vastas Kull eitavalt. "Sellele seiklusele võib joone alla tõmmata," sõnas Kull augusti keskel.

Ajalehe Postimees, telekanali Kanal 2 ja mitmete teiste meediaväljannete omanikfirma, ettevõtja Margus Linnamäele kuuluv Postimees Grupp, teenis tänavu aprillis lõppenud majandusaasta aruande kohaselt 53 miljoni euro suuruse käibe juures 8,9 miljonit eurot kahjumit.