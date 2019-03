Varahommikul võttis võimust krõbe külm, teedel püsib libeduse oht

Varahommikul olid suuremad põhi- ja tugimaanteed peamiselt kuivad, kohati niisked. Ida- ning Kagu-Eestis on teed lumised, samuti on lumised kõrvalteed. Kagu-Eestis sajab paiguti vähest lund. Õhu- ja teetemperatuurid on kõikjal 10-15 külmakraadi ümbruses.

Teedel on libeduse oht, eriti ettevaatlik tuleb olla kõrvalteedel. Politsei palub omalt poolt, et juhid võtaksid aega, väldiksid võimalusel möödasõite ning austaksid pikivahet.

Ilmaprognoosi kohaselt on hommik kuiv ning selge. Pärastlõunal jõuavad saartele ja Põhja-Eestisse pilved, kuid ilm püsib sajuta. Õhutemperatuurid tõusevad päeval 5 külmakraadi lähistele, teetemperatuurid tõusevad plusspoolele.