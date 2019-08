Vanim kesklinlane sai 105-aastaseks

Eesti Vabariigist neli ja pool aastat vanem härra, põline kesklinlane Leo Ginovker pärineb kunagise eduka šokolaadivabrikandi perest. Tema isale kuulunud firma Ginovker & Co tootis 1920-ndate lõpust alates Tallinnas maiustusi, mida eksporditi paljudesse riikidesse. Teise maailmasõja eel vastutas pereettevõtte toodangu ekspordi eest just tänane sünnipäevalaps.

Hiljem tuli tal üle elada ränki aegu. 14. juunil 1941 küüditati perekond Siberisse, kus suri isa, Eestisse jäänud ema hukati aga Klooga laagris. Amnestia järel ei tohtinud Ginovker kodulinna tagasi pöörduda ja elas sõprade juures Tallinnas illegaalselt. Hiljem leidis ta töö Saue EPT-s, kuhu jäi ametisse 80-aastaseks saamiseni. Koos Siberi-aastatega kogunes tal tööstaaži 93 aastat.

Šokolaadiga on Leo Ginovkeril aga tänaseni head suhted: iga päev sööb ta paar pala tumedat šokolaadi, mis aitavat hoida elurõõmu. Vanahärra ei kurda tervise üle, tema igapäevasesse tegevuskavva kuuluvad endiselt võimlemisharjutused, kerge massaaž, väike jalutuskäik ja ajalehed.

Sünnipäeva puhul käis teda õnnitlemas ka linnaosa vanema Vladimir Svet. „See on erakordne au suruda kätt inimesel, kes on kaasa elanud terve Eesti Vabariigi ajaloo. Mehel, kes on sündinud Esimese maailmasõja algusaastal, kes mäletab Vabadussõja aega ja on tegutsenud eduka ettevõtjana juba enne Teist maailmasõda. Inimesel, kel on ka auväärses eas säilinud optimism ja huvi maailmas toimuva vastu,“ sõnas ta.