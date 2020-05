Vanglatööstuse uus juht pandi paika konkursita

Ilmjärv põhjendas ka, miks ei määratud Paavot kuni uue konkurssi väljakuulutamiseni ametisse kohusetäitjana. ”Äriseadustik ei näe ette võimalust nimetada ametisse juhatuse liikme kohusetäitjat.”

Metsatalu viitas, et ettevõtte kolimise ja osalise kaadrivoolavuse tõttu oli tal võimalus ise oma meeskond komplekteerida - toona vahetus ettevõttes kolmandik töötajaid. “Võin öelda, et tegemist oli kindlasti kompetentse meeskonnaga. Usun, et Ave Paavo on pädev, sest ettevõttes toimetas ta valdkondade üleselt ning olles n.ö minu kui juhataja "parem käsi". Administratiivne võimekus on tal olemas. Milline on aga tema edukus hilisemal hakkamasaamisel on mul keeruline hinnata,” andis Metsatalu hinnangu oma järglasele.

Nõukogu esimehe Ilmjärve kinnitusel sujus varem Tabasalus asunud vanglatööstuse peakontori kolimine Ida-Virumaale sujuvalt ning selles osas temal eelmisele juhatusele etteheiteid ei ole. “Jõhvi kolitud keskkontoris on viis töökohta, mille puhul on oluline, et tegemist on kõrget kvalifikatsiooni nõudvate tasuvate töökohtadega. Keskkontori asukoht teeb lihtsamaks ka koostööpartnerite leidmise piirkonnas ning see aitab samuti kaasa piirkonna majanduse arengule. Samuti ostab vanglatööstus kohalikelt ettevõtetelt sisse raamatupidamis- ja haldusteenuseid,” viitas Ilmjärv.

Ka Metsatalu kinnitas, et toonane kolimine toimus edukalt ning selles osas ei saa väita et tegemist olnuks majanduslikult põhjendamatu otsusega. “Emotsionaalsed ennustused, et pärast Tabasalust Jõhvi kolimist ettevõtte majanduslik seis halveneb või et ees terendab pankrot, ei osutunud tõeks,” viitas Metsatalu oma eelkäija, Voldemar Nellise poolt väljaöeldule.