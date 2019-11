Vanglatest ei kao raamatud kuhugi

Justiitsministeeriumi andmetel laenutatakse kõige rohkem sõnaraamatuid ja muud õppetööks vajalikku. Ilukirjandusest on vangide käes olnud enim näiteks Dan Browni ja Boriss Akunini teoseid. “See on vanglati mõnevõrra erinenud, sõltuvalt sellest, milliseid raamatuid on olnud rohkemates eksemplarides saadaval,” sõnas Rammus. “Meil ei ole muidugi ammendavat ülevaadet, kes mida päriselt luges, sest tihti kasutati ka lihtsalt võimalust raamat laenata igaks juhuks või siis mõnele kaasvangile edasi andmiseks.”

Ta lisas, et eluosakonnas hoitavat kirjandust võib vang lugeda ka ilma, et see tema nimele registreeritud oleks. “Me pole kätt vahele pannud, kui kambrikaaslased omavahel Akunini ja Browni raamatuid vahetavad ja teine teise nimele registreeritud teost lugema hakkab,” tõotas ta.

Rammus kinnitas, et vanglas on saadaval ka kriminaalromaanid, sealhulgas Alexandre Dumas vanglast põgenemisele keskenduv teos “Krahv Monte Cristo”.