Vangerdused uue valitsuse taustal: riigikogu aseesimees Siim Kallas teatas tagasiastumisest, kohale kandideerib Hanno Pevkur

“Ega küsimus pole ainult selles, kes on riigikogu juhatuses opositsiooni esindaja - jaotatakse ka alalistes komisjonides aseesimeeste kohad, paari erikomisjoni esimeeste kohad, positsioonid vaadatakse tervikuna üle,” rääkis Seeder.

Seeder tõdes, et traditsiooniliselt saab opositsiooni aseesimeheks riigikogu juhatuses suurima opositsioonierakonna kandidaat. Küsimusele, kas sotsiaaldemokraadid on nõus EKRE kandidaadi poolt hääletama, vastas Seeder, et poliitika on kompromiss ning kui opositsioonis ei suudeta kokku leppida aseesimehe kandidaadi küsimuses, läheb raskeks ka komisjonikohtade jagamisega.

"Kuna Isamaal ja sotsidel on komisjonides reeglina mõlemal üks liige ja EKREl reeglina kaks, siis kui opositsioonis kokkulepet ja koostööd ei saavutata, minnaksegi täiesti lõhki," selgitas Seeder.

Erakondade esindatus Riigikogus Reformierakonnal on 34 saadikut.



Keskerakonnal on 25 saadikut.



Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal on 19 saadikut.



Isamaal on 12 saadikut.



Sotsiaaldemokraatidel on 10 saadikut.



Raimond Kaljulaid on riigikogus fraktsioonitu liige.