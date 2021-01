Vangerdused uue valitsuse taustal: riigikogu aseesimees Siim Kallas teatas tagasiastumisest, asemele kandideerib Hanno Pevkur

"Rohkem ei ole seaduseelnõude ega arupärimiste üleandmise soovi. Olen ühe arupärimise juhatuse nimel vastu võtnud ja nüüd on mul üks teadaanne," märkis ta istungil.

"Seoses muudatustega valitsuskoalitsioonis ja riigikogus ma astun tagasi riigikogu teise aseesimehe kohalt," selgitas ta.

"Uus aeg, uued inimesed. Mul on kahju lahkuda ametist, kus sinu poole alati pöördutakse kõigepealt austusega, lugupeetud ja muud taolist, mida mitte keegi kunagi enam koridoris ei tee. Aga selline muutus ja selline avaldus."

Riigikogu pressiteenistusest öeldi, et praegune olukord tähendab seda, et riigikogus valitakse uued aseesimehed. Esimehe valimine on päevakorras märtsis.

Uued aseesimehed valitakse järgmise töönädala esimesel istungil - kuna veebruari esimene nädal on istungivaba, juhtub see 8. veebruaril toimuval istungil.

Senine aseesimees Siim Kallas ütles esmaspäeval Delfile, et märtsikuus toimuvatel korralistel riigikogu juhatuse valimistel plaanib koalitsioon esimehe kandidaadiks seada Jüri Ratase (Keskerakond), aseesimeheks aga Hanno Pevkuri (Reformierakond).

Nüüd võib Pevkur aseesimehe koha saada kuu varem. "Selline ettepanek mulle tõesti on tehtud, seega kui koalitsioonisaadikud mind toetavad ja miks mitte ka opositsioonisaadikud, siis nii tõesti läheb," rääkis Hanno Pevkur Delfile neljapäeva hommikul.

Seda, kes nüüd veebruaris opositsiooni aseesimehe kandidaat olla võib, Pevkur praegu spekuleerida ei tihanud. "Mingi loogika ütleb, et kuna märtsis tulevad nagunii korralised riigikogu juhatuse valimised, siis võib-olla on Heliril [Valdor-Seeder] mõistik seni seal kohal ka jätkata," ütles Pevkur. "Aga ma muidugi ei taha ennustama hakata, mida opositsioon teeb või kuidas nad kokku lepivad."

Uudis on täiendamisel!